La Cdu è in testa. Keystone

Secondo gli ultimi dati le elezioni nella Renania settentrionale-Vestfalia, il Land più popoloso della Germania, la Cdu si conferma primo partito con il 34,6% dei voti, con una leggera crescita di 0,3 punti rispetto al 2020.

Keystone-SDA SDA

Seconda forza politica del Land è la Spd, che si ferma al 22% e deve far registrare un calo di 2,3% punti, potrebbe trattarsi del peggior risultato di sempre. Terza forza politica è Afd, con il 15,3% e una crescita di oltre dieci punti. Crollo dei Verdi al 12,9%, con una flessione del 7,1%, mentre con il 5,3% cresce dell'1,5% la Linke.

La Spd andrà certamente al ballottaggio contro Afd in due città: Gelsenkirchen, dove il candidato socialdemocratico si ferma al 37,1% contro il 29,8 di Afd, e Duisburg, nella quale la Spd si ferma al 45,9% e Afd al 19,8%.

Con lo spoglio a oltre il 90% dei seggi, è confermato anche il ballottaggio a Colonia, la città più popolosa del Land, tra la candidata dei Verdi Berivan Aymaz e quello della Spd Torsten Burmester.

Occorrerà votare tra quindici giorni per il turno di ballottaggio anche a Düsseldorf. Bonn e Aquisgrana (tra Cdu e Verdi), Dortmund, Bielefeld ed Essen (tra Spd e Cdu).