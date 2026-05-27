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Dopo 30 anni di latitanza Germania: condannata Daniela Klette, l'ex terrorista della RAF

SDA

27.5.2026 - 20:20

Felpa blu, jeans, scarpe da ginnastica, andatura rilassata, capelli raccolti, borsa a tracolla: così si è presentata in tribunale acclamata dai suoi sostenitori l'ex terrorista della RAF Daniela Klette. 

Daniela Klette in tribunale il 27 maggio 2026.
Daniela Klette in tribunale il 27 maggio 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.05.2026, 20:20

27.05.2026, 20:25

La sua latitanza trentennale è finita a Berlino nel febbraio 2024, quando è stata rintracciata mentre viveva in un appartamento di una tranquilla strada del quartiere di Kreuzberg.

Oggi Klette è stata condannata, tra i fischi dei seguaci, a 13 anni di carcere per rapine a mano armata commesse tra il 1999 e il 2016 con i suoi complici Burkhard Garweg ed Ernst-Volker Staub per finanziare la loro vita clandestina.

I vicini non sapevano del suo passato terrorista

Klette, 67 anni, era – per chi l'ha conosciuta durante la sua latitanza – una persona come le altre, gentile, cordiale e taciturna, la «padrona del cane Malaika».

Chi le stava attorno non era a conoscenza della sua attività all'interno della rete RAF, gruppo di estrema sinistra che ha sconvolto la Repubblica federale di Germania negli anni '70 e '80 con attentati, rapimenti e omicidi commessi in nome della lotta contro lo Stato.

Da 30 anni nascosta alla luce del sole

Gli investigatori della scientifica e la polizia avevano portato via dalla sua casa, situata in un fatiscente complesso residenziale degli anni '50, scatole e borse, documenti falsi, parrucche, baffi adesivi, la sua bicicletta, ma non solo.

I suoi vicini – sfollati durante la notte a causa del ritrovamento di armi come un finto bazooka, pistole, munizioni e un fucile d'assalto – hanno tentato poi di capire davvero chi avessero vissuto vicino a loro.

Klette ha trascorso più di trent'anni nascondendosi alla luce del sole, conducendo una vita semplice, preparando biscotti per i vicini.

Una militante della RAF di terza generazione

Questi ultimi hanno raccontato che la donna dava lezioni private di matematica e tedesco agli scolari del quartiere. Per diversi anni è stata attiva in un centro culturale brasiliano, dove praticava la capoeira.

Mentre era ricercata ha partecipato anche al «Carnevale delle culture», una colorata parata di strada a Berlino.

La donna faceva parte della terza generazione della RAF: il gruppo di guerriglia urbana si sciolse nel 1998 e Klette e i suoi due complici entrarono in clandestinità.

Per lei i guai giudiziari non sono ancora finiti, poiché è imputata per la partecipazione a tre attentati compiuti per motivi politici tra il 1990 e il 1993, oggetto di un procedimento separato.

La vita in clandestinità. La terrorista della RAF portava a spasso il cane e dava lezioni di matematica

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