Domani uscirà l'ultima edizione cartacea del quotidiano tedesco Tageszeitung, Taz, un punto di riferimento per il mondo progressista tedesco.

La cooperativa proprietaria del quotidiano ha deciso da tempo di passare interamente al mondo digitale e cartacea resterà solo l'edizione del sabato, che già da tempo è concepita come un vero e proprio settimanale.

Domani, venerdì, la Taz sarà in edicola con un numero speciale con autori tedeschi e internazionali.

Un'alternativa al mainstream

Il quotidiano è nato a Berlino Ovest nel 1978, allora con l'obiettivo di offrire al movimento studentesco una piattaforma alternativa a quelle del mainstream.

In particolare, ai giornali del gruppo Springer, la cui sede dista pochissimo da quella della Taz.

Anni fa, il quotidiano lanciò una campagna per rinominare la strada sulla quale si affacciavano le due redazioni con il nome del leader del movimento studentesco Rudi Dutschke. Il 30 aprile 2008 la strada ricevette un nuovo nome.

Online da già 30 anni

Il quotidiano ha comunicato martedì che quasi il 60% degli abbonati all'edizione cartacea continua a seguire la versione digitale.

Appena pochi mesi fa la Taz ha festeggiato i trent'anni di edizione online: il primo articolo comparso sulla rete è datato 12 maggio 1995.