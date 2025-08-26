  1. Clienti privati
Accordo bilaterale Germania e Canada firmano un'intesa sulle materie prime critiche

26.8.2025 - 13:39

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz (a destra) in conferenza stampa con il primo ministro canadese Mark Carney a Berlino.
Keystone

«I nostri ministri dell'economia firmano oggi un memorandum d'intesa tedesco-canadese sulla cooperazione nel settore delle materie prime: si tratta di un buon passo avanti per rafforzare le nostre economie e renderle più sicure».

Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz in conferenza stampa con il primo ministro canadese Mark Carney.

Si tratta di un accordo, in particolare, sulle cosiddette terre rare: Carney ha affermato che «il Canada è ben posizionato con abbondanti riserve di minerali critici. Possiamo insieme garantire una fornitura sicura e affidabile». Per il primo ministro si tratta anche di garantire una piena diversificazione per diminuire la dipendenza da Russia e Cina.

Carney vede il Canada come un perno per accelerare questo processo per la Germania e l'Europa: «C'è un'enorme gamma di opportunità immediate per quanto riguarda i metalli e i minerali critici e ci sono opportunità a medio termine per quanto riguarda tutte le forme di energia, compresi il gas naturale e l'idrogeno».

Merz ha anche sottolineato che il volume degli scambi commerciali dell'UE con il Canada è aumentato di oltre un terzo dall'entrata in vigore del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, letteralmente accordo economico e commerciale globale) nel 2017.

