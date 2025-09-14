  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni comunali Germania, gli exit poll in Renania dicono che tiene la Cdu e vola l'Afd

SDA

14.9.2025 - 19:31

Il voto è locale, ma è seguito chiaramente con interesse dal cancelliere Friedrich Merz.
Il voto è locale, ma è seguito chiaramente con interesse dal cancelliere Friedrich Merz.
Keystone

Secondo le prime previsioni alle elezioni comunali in Renania, sulla base degli exit poll, la Cdu si conferma primo partito con il 34%, registrando una lieve flessione di 0,3 punti. L'Afd sale al 16,5% con un balzo di 11,4 punti.

Keystone-SDA

14.09.2025, 19:31

14.09.2025, 19:47

La Spd dovrebbe arrivare al 22,5%, con una perdita rispetto alle ultime comunali di 1,8 punti: per il partito è un risultato molto negativo. I Verdi si fermano all'11,5%, con un calo di 8,5 punti, Linke in leggera crescita con il 5,5% (+1,7). Cresce l'affluenza alle urne: secondo i primi dati dovrebbe essere del 58,5%, cinque anni fa si era fermata al 51,9%.

I più letti

Ecco come Migros aggira il divieto di apertura la domenica
Raoul Bova parla dopo lo scandalo delle chat private: «Siamo esseri umani»
Il partner transgender di Tyler Robinson è la chiave delitto di Charlie Kirk?
Modric fa gioire il Milan
Acquista dei parcheggi per visitatori e vuole venderli ai vicini per un quarto di milione

Altre notizie

Dramma a Milano. A Milano un anziano si getta dal balcone, ma cade su una passante uccidendola

Dramma a MilanoA Milano un anziano si getta dal balcone, ma cade su una passante uccidendola

Medio Oriente. Israele: Netanyahu e Rubio al Muro del Pianto, «L'alleanza è solida»

Medio OrienteIsraele: Netanyahu e Rubio al Muro del Pianto, «L'alleanza è solida»

Elezioni comunali. Germania: la Cdu è il primo partito in Renania

Elezioni comunaliGermania: la Cdu è il primo partito in Renania