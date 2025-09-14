Elezioni comunaliGermania, gli exit poll in Renania dicono che tiene la Cdu e vola l'Afd
SDA
14.9.2025 - 19:31
Secondo le prime previsioni alle elezioni comunali in Renania, sulla base degli exit poll, la Cdu si conferma primo partito con il 34%, registrando una lieve flessione di 0,3 punti. L'Afd sale al 16,5% con un balzo di 11,4 punti.
Keystone-SDA
14.09.2025, 19:47
La Spd dovrebbe arrivare al 22,5%, con una perdita rispetto alle ultime comunali di 1,8 punti: per il partito è un risultato molto negativo. I Verdi si fermano all'11,5%, con un calo di 8,5 punti, Linke in leggera crescita con il 5,5% (+1,7). Cresce l'affluenza alle urne: secondo i primi dati dovrebbe essere del 58,5%, cinque anni fa si era fermata al 51,9%.