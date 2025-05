I fermati facevano parte di un'organizzazione di estrema destra i cui membri si ritengono l'ultima istanza per la "difesa della nazione tedesca". Keystone

Cinque adolescenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni sono stati arrestati su mandato della Procura federale tedesca con l'accusa di aver pianificato attentati contro richiedenti asilo e e persone di altro orientamento politico.

I fermati facevano parte di un'organizzazione ritenuta terroristica chiamata «Letzte Verteidigungswelle» ("ultima ondata della difesa") fondata nell'aprile 2014, i cui membri si ritengono l'ultima istanza per la «difesa della nazione tedesca», hanno spiegato gli inquirenti.

Nel blitz della polizia, cui hanno partecipato 220 agenti, sono state effettuate perquisizioni in diversi edifici di più Länder, di cui tredici in Sassonia e Turingia, relative anche ad altri tre tedeschi già in custodia cautelare. Operazioni relative al caso sono state portate avanti anche nel Brandeburgo, nell'Assia e nel Land del Meclemburgo Pomerania Anteriore.