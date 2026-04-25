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Guerra in Medio Oriente La Germania invia le sue dragamine nel Mediterraneo, pronta per andare a Hormuz

SDA

25.4.2026 - 16:42

«Il primo e principale prerequisito per un dispiegamento navale tedesco nello Stretto di Hormuz è la fine delle ostilità», ha detto Boris Pistorius. (Immagine d'archivio del 22 aprile)
«Il primo e principale prerequisito per un dispiegamento navale tedesco nello Stretto di Hormuz è la fine delle ostilità», ha detto Boris Pistorius. (Immagine d'archivio del 22 aprile)
Keystone

La Germania muove in anticipo le proprie unità navali nel Mediterraneo in preparazione a una potenziale missione nello Stretto di Hormuz.

Keystone-SDA

25.04.2026, 16:42

25.04.2026, 16:54

Il ministro della difesa tedesco, Boris Pistorius, ha annunciato il dispiegamento di un dragamine e di una nave comando e supporto «per essere pronti ad agire rapidamente qualora il Bundestag (la principale Camera del parlamento tedesco) emettesse un mandato».

«Per risparmiare tempo, abbiamo deciso di dispiegare alcune unità tedesche nel Mediterraneo con anticipo, in modo da non perdere ulteriore tempo una volta ottenuto il mandato», ha spiegato al quotidiano regionale Rheinische Post, particolarmente diffuso nella parte occidentale della Renania Settentrionale-Vestfalia, sottolineando che un approccio analogo era stato adottato per la missione diplomatico-militare di sicurezza marittima Aspides dell'UE nel Mar Rosso, accelerandone l'avvio.

Un eventuale intervento nel Golfo Persico resta tuttavia subordinato a condizioni stringenti. «Il primo e principale prerequisito per un dispiegamento navale tedesco nello Stretto di Hormuz è la fine delle ostilità», ha precisato Pistorius.

Sul piano giuridico, il ministro ha proposto di ampliare il mandato di Aspides, includendo anche Hormuz e prevedendo dunque il coinvolgimento di Stati Uniti e Regno Unito. La marina tedesca contribuirebbe con capacità di sminamento per garantire sicurezza e la libertà di navigazione nello stretto.

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