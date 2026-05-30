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Politica Germania, Kubicki eletto presidente dei liberali

SDA

30.5.2026 - 21:31

Wolfgang Kubicki è chiamato a risollevare il partito.
Wolfgang Kubicki è chiamato a risollevare il partito.
Keystone

Wolfgang Kubicki, 74 anni, è il nuovo presidente dei liberali tedeschi, partito in agonia dalla fine del governo di Olaf Scholz, formato insieme all'allora leader Christian Lindner.

Keystone-SDA

30.05.2026, 21:31

30.05.2026, 21:45

Volto storico dell'FDP, Kubicki è stato eletto con il 59,27%. Un risultato molto basso, esito anche del duello inatteso con la eurodeputata Marie-Agnes Strack-Zimmermann, che si è candidata appunto a sorpresa.

Già numero due del ministro delle finanze che fu clamorosamente licenziato dal cancelliere socialdemocratico nel 2021, il neopresidente ha ottenuto 390 voti dei 658 validi dei delegati presenti, la sfidante ne ha presi 259.

La sua presidenza succederà a quella di Christian Dürr, che ha visto una serie di dure sconfitte del partito, non riuscendo a superare la soglia di sbarramento in diverse amministrative regionali. Nell'ultimo sondaggio federale i liberali, che alle ultime elezioni non sono riusciti a entrare in parlamento, sono dati tuttora al 4%, sotto la soglia di ingresso.

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