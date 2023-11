La polizia sta conducendo perquisizioni a Berlino, in Nordreno-Vestfalia, Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein. Keystone

Perquisizioni sono in corso nelle case di sostenitori di Hamas e dell'associazione pro-palestinese Samidoun in Germania. Lo rende noto il ministero dell'interno tedesco.

La polizia sta conducendo le perquisizioni a Berlino, in Nordreno-Vestfalia, Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein.

«Continuiamo la nostra azione rigorosa contro gli islamisti radicali», perché «gli islamisti e gli antisemiti non possono e non devono sentirsi al sicuro in nessun luogo» e noi agiamo con tutta «la forza dello Stato di diritto», ha detto la ministra tedesca dell'interno Nancy Faeser commentando l'operazione.

Sono state perquisite già 15 abitazioni o locali di associazioni. Solo a Berlino sono impegnati più di 300 poliziotti, riporta la «Tagesschau».

Il 2 novembre Faeser aveva annunciato il divieto delle attività in Germania dell'organizzazione terroristica Hamas e della rete internazionale Samidoun (Palestinian Solidarity Network).

L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, intelligence interna tedesca, stima che Hamas possa contare su circa 450 persone in Germania, con attività che spaziano dal sostegno e dalla propaganda alle attività di finanziamento e di raccolta fondi.

SDA