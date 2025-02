Friedrich Merz Keystone

Friedrich Merz, candidato alla cancelleria per i conservatori tedeschi, ha aperto il congresso della Cdu a Berlino.

Keystone-SDA SDA

«Siamo pronti a guidare il paese» ha detto Merz, per poi ribadire: «Il governo guidato dal nostro partito si metterà subito a lavoro senza perdere tempo e affronteremo i problemi che da tempo assillano il nostro paese».

La Cdu ha già approvato un 'Piano per la Germania' e al congresso di oggi è attesa la pubblicazione di un programma di provvedimenti immediati che il futuro governo approverà appena entrato in carica. sono attese misure, in particolare, per il contenimento dell'immigrazione irregolare.