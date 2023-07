Nel 2022 le nascite in Germania hanno registrato il valore più basso dal 2013 (foto simbolica) Keystone

Nel 2022 sono nati in Germania esattamente 738'819 bambini: -7% rispetto allo scorso anno e il dato più basso dal 2013. Il 2021, invece, aveva registrato il tasso di natalità più alto dal 1997.

Lo ha calcolato l'Ufficio federale tedesco di Statistica, come riporta Tagesschau.

Il tasso scende in particolare in grandi città come Berlino e Amburgo. L'età media delle donne al primo figlio è stata lo scorso anno di 30,4 anni, quella dei padri di 33,3 anni (alla nascita del primo figlio della donna).

SDA