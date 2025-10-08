Il governo tedesco reagisce ai numerosi avvistamenti di droni nei giorni scorsi in Germania. Keystone

La polizia federale tedesca avrà maggiori poteri e mezzi per difendere il paese dai droni e potrà anche abbatterli. È quello che prevede un disegno di legge approvato oggi dal gabinetto di Friedrich Merz.

Keystone-SDA SDA

Il governo tedesco intende adeguare la regolamentazione sui droni alla luce dei numerosi avvistamenti che nei giorni scorsi hanno fra l'altro creato problemi ad aeroporti in Germania.

«Facciamo in modo che la polizia federale possa avere tutti i mezzi tecnici contro i droni», ha spiegato il ministro dell'interno Alexander Dobrindt, annunciando che «l'abbattimento dei droni sarà regolato e possibile da parte della polizia».