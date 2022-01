Omid Nouripour Keystone

I Verdi tedeschi hanno nominato sabato un nuovo ticket alla loro guida: Ricarda Lang, femminista di 28 anni e bisessuale dichiarata, e Omid Nouripour, musulmano, con doppia cittadinanza tedesca e iraniana e specialista in politica estera.

Una nomina arrivata dopo l'ingresso nel governo tripartito tedesco (Socialdemocratici, Verdi e Liberali) dei due leader uscenti, Annalena Baerbock e Robert Habeck. Ricarda Lang, vicepresidente degli ecologisti dal 2019, ha ottenuto il suo primo mandato come membro del Bundestag a settembre prima di diventare la più giovane co-leader dei Grünen. Considerata una rappresentante dell'ala sinistra del partito ha fatto del femminismo, della diversità e della lotta all'estrema destra le sue priorità.

Omid Nouripour, 46 anni, è noto per essere uno specialista in questioni di politica estera che non usa mezzi termini. Di recente ha chiesto che la Germania si unisca al boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino. E' nato a Teheran ed è emigrato in Germania con la sua famiglia all'età di 13 anni. Entrato nei Verdi nel 1996, è entrato nel Bundestag nel 2006, succedendo in un collegio elettorale di Francoforte alla figura tutelare dei Verdi ed ex capo della diplomazia Joschka Fischer e diventando il primo parlamentare tedesco di origine iraniana. Dal 2013 portavoce del gruppo ambientalista al Bundestag sulle questioni di politica estera, è anche capo del gruppo parlamentare tedesco-ucraino.

SDA