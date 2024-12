Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha sciolto il Parlamento, fissando le elezioni al 23 febbraio. KEYSTONE

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha sciolto il Parlamento, fissando le elezioni al 23 febbraio.

Steinmeier ha sciolto il Parlamento e confermato la data prevista per le elezioni generali anticipate, rese necessarie dalla caduta del governo di Olaf Scholz.

«Ho deciso di sciogliere il 20° Bundestag tedesco e di fissare la data per un'elezione anticipata al 23 febbraio,» ha dichiarato Steinmeier in un discorso, sottolineando che «la stabilità politica in Germania è un bene prezioso».

Il cancelliere Olaf Scholz è stato sfiduciato dal Bundestag lo scorso 16 dicembre in seguito a un durissimo dibattito parlamentare, valutato dagli esperti quasi come una caccia al colpevole, con rinfacci incrociati sulla crisi economica in cui è sprofondata la locomotiva d'Europa.

Il presidente aveva 21 giorni di tempo per decidere se si sarebbe andati al voto nei prossimi due mesi, ma il suo assenso era dato per certo.

In recenti sondaggi il duello tra il leader della Cdu, Friedrich Merz, e il cancelliere socialista uscente si mostrava serrato. Secondo l'ultimo ‹Politbarometro› diffuso pochi giorni fa dalla Zdf, in un confronto diretto a due Merz raccoglie il 44% delle preferenze, contro il 43% di Scholz. Il restante 13% dei tedeschi che hanno partecipato al sondaggio è invece ancora indeciso o senza un'opinione precisa.