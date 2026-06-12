Nessun accordoLa Germania respinge la proposta del bilancio UE: «Deludente e insostenibile»
SDA
12.6.2026 - 15:15
Il governo federale tedesco respinge la proposta di compromesso della presidenza cipriota del Consiglio dell'Ue sul bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034, definendola «assolutamente deludente». Lo riporta la Dpa.
Keystone-SDA
12.06.2026, 15:15
12.06.2026, 15:22
SDA
Secondo fonti governative tedesche, essa non potrebbe costituire «alcuna base» per un accordo. La proposta sarebbe «insostenibile» e sbilanciata.
«Abbiamo bisogno di tagli significativi in tutti i settori», si è aggiunto. La prossima settimana i capi di Stato e di governo si occuperanno della pianificazione finanziaria in occasione del loro vertice a Bruxelles.
Già ieri, nella sua dichiarazione di governo al Bundestag, il cancelliere Friedrich Merz (Cdu) aveva chiesto nuovamente una modernizzazione completa del bilancio dell'Ue.