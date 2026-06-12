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Nessun accordo La Germania respinge la proposta del bilancio UE: «Deludente e insostenibile»

SDA

12.6.2026 - 15:15

Già ieri, nella sua dichiarazione di governo al Bundestag, il cancelliere Friedrich Merz (Cdu) aveva chiesto nuovamente una modernizzazione completa del bilancio dell'Ue
Già ieri, nella sua dichiarazione di governo al Bundestag, il cancelliere Friedrich Merz (Cdu) aveva chiesto nuovamente una modernizzazione completa del bilancio dell'Ue
Keystone

Il governo federale tedesco respinge la proposta di compromesso della presidenza cipriota del Consiglio dell'Ue sul bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034, definendola «assolutamente deludente». Lo riporta la Dpa.

Keystone-SDA

12.06.2026, 15:15

12.06.2026, 15:22

Secondo fonti governative tedesche, essa non potrebbe costituire «alcuna base» per un accordo. La proposta sarebbe «insostenibile» e sbilanciata.

«Abbiamo bisogno di tagli significativi in tutti i settori», si è aggiunto. La prossima settimana i capi di Stato e di governo si occuperanno della pianificazione finanziaria in occasione del loro vertice a Bruxelles.

Già ieri, nella sua dichiarazione di governo al Bundestag, il cancelliere Friedrich Merz (Cdu) aveva chiesto nuovamente una modernizzazione completa del bilancio dell'Ue.

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