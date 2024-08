Il leader regionale dell'Afd Bjoern Hoecke Keystone

Una debacle per la coalizione «semaforo» al governo e la decisa affermazione dei populisti: è questo il quadro descritto alla vigilia del voto in Turingia e Sassonia, domani in Germania, stando ai sondaggi.

Secondo il rilevamento dell'Insa, in Turingia Afd, guidata dal nazionalista Bjoern Hoecke raggiunge il 30% , la Cdu sarebbe al 22%, il partito BSW di Sara Wagneknecht (ex Linke) è dato quasi al 20%, mentre Linke del presidente uscente Bodo Ramelow al 14%.

L'ultradestra è comunque isolata, dal momento che nessun partito ha intenzione di collaborare per costruire una coalizione, mentre ci sarebbe un'apertura nei confronti del neonato movimento della Wagenknecht.

In Sassonia fra Cdu e Afd è un testa a testa. I cristiano democratici del presidente regionale Michael Kretschmer sono dati al 33%, leggermente in vantaggio rispetto ad Afd al 31%; il BSW si collocherebbe fra il 12 al 15%. Dramma per i partiti dell'esecutivo nazionale, con i socialdemocratici dati in entrambi i Laender poco al di sopra rispetto alla soglia minima del 5%. Mentre Verdi e Fdp sono a rischio.

