"Chiediamo alla Russia di svolgere un ruolo responsabile", ha detto Jens Stoltenberg. Keystone

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto a Berlino che l'uscita della Russia dai grandi trattati sul controllo degli armamenti è un «comportamento sconsiderato» che «rende il mondo più pericoloso».

«La Nato rimane pienamente impegnata nel controllo degli armamenti, nel disarmo e nella non proliferazione, chiediamo alla Russia di svolgere un ruolo responsabile», ha aggiunto Stoltenberg.

«La Russia continua a minare la sicurezza in Europa», ha premesso il segretario generale dell'Alleanza atlantica, oggi a Berlino per partecipare alla «prima conferenza annuale della Nato di cybersicurezza», come ha detto lui stesso sottolineando la «leadership tedesca in questo campo».

Mosca «questa settimana si è ritirata dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa», il «Cfe», ha ricordato Stoltenberg aggiungendo che, con questo passo, «la Russia ha revocato e abbandonato tutti i principali trattati sul controllo degli armamenti».

«All'inizio di quest'anno», infatti, ha ricordato ancora il capo dell'Alleanza, «Mosca ha sospeso la propria partecipazione all'accordo New Start, l'ultimo patto che regola il numero di armi nucleari tra Stati Uniti e Russia. Qualche anno fa, la violazione da parte della Russia del trattato sulle forze nucleari a medio raggio, Inf, ha reso nullo questo trattato», ha detto Stoltenberg prima di affermare che «questo è un modello di comportamento sconsiderato che rende il mondo più pericoloso».

SDA