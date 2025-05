Il ministro degli interni Alexander Dobrindt ha presentato ai media tre provvedimenti in materia di immigrazione. Keystone

«Oggi è una giornata decisiva nella questione della riduzione dell'immigrazione clandestina e nella lotta contro il sovraccarico dei sistemi di integrazione dei sistemi di accoglienza». Lo ha detto il ministro dell'interno tedesco presentando tre provvedimenti.

Keystone-SDA SDA

Nello specifico, il primo dei provvedimenti adottati oggi dal governo è una stretta sulla concessione della cittadinanza, eliminando la cosiddetta cittadinanza-turbo, introdotta nella scorsa legislatura, che prevedeva la possibilità di ottenere la naturalizzazione anche dopo tre anni se particolarmente ben integrati. «Questa misura rappresenta anche una limitazione dell'attrattività di entrare in Germania», ha affermato il ministro Alexander Dobrindt in una conferenza stampa a Berlino.

In secondo luogo, nella legge sull'immigrazione viene reintrodotto il concetto non solo di «gestire», ma anche di «limitare» gli ingressi in Germania.

Infine, sono eliminati i ricongiungimenti familiari per persone che beneficiano della protezione sussidiaria. Si tratta di rifugiati a cui non è stato concesso l'asilo o la protezione di rifugiato in Germania, ma a cui è stato comunque permesso di rimanere perché minacciati ad esempio di persecuzione politica, tortura o pena di morte nei loro paesi d'origine. Molti rifugiati delle guerre civili rientrano in questo gruppo.

I provvedimenti vanno ora all'esame del Bundestag.