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Germania Il vicecancelliere tedesco annuncia riforme per affrontare le «sfide brutali»

SDA

25.3.2026 - 21:59

Il vicecancelliere tedesco Lars Klingbeil ha annunciato oggi a Berlino un pacchetto di riforme per modernizzare la Germania.
Il vicecancelliere tedesco Lars Klingbeil ha annunciato oggi a Berlino un pacchetto di riforme per modernizzare la Germania.
Keystone

La Germania affronta sfide «brutali» e il paese va modernizzato. Il vicecancelliere tedesco Lars Klingbeil ha tenuto oggi un grande discorso programmatico, annunciando un pacchetto di riforme che dovrebbe portare il paese fuori dalla stagnazione e dalla letargia.

Keystone-SDA

25.03.2026, 21:59

25.03.2026, 22:02

Mettendo mano fra l'altro alle tasse, alleggerendo il 95% della popolazione, ma chiedendo di contribuire maggiormente ai più ricchi; riformando le pensioni, e tagliando misure come l'assicurazione sanitaria a copertura del coniuge.

«La Germania al momento è un paese bloccato. Troppo spesso troviamo dei pretesti per non fare nulla o nulla di scomodo», ha detto presentando la sua agenda concordata col cancelliere Friedrich Merz. «Non possiamo rispondere ad ogni problema spendendo ancora più soldi. E come società dovremo lavorare di più», ha scandito fra l'altro.

Dopo la sconfitta di due settimane fa nel Baden-Württemberg, l'SPD ha perso domenica anche nel Land della Renania-Palatinato, dove governava da 35 anni. Due batoste consecutive che hanno messo in discussione la leadership a livello federale.

Klingbeil, che guida il partito, e nel governo Merz il ministero delle finanze, ha detto di non volersi dimettere per non lasciar precipitare nel caos l'esecutivo in una fase difficile per il paese, fra le guerre e le sfide economiche.

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