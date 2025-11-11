Angela Merkel era uno degli obiettivi dell'uomo. Keystone

La Procura federale tedesca ha arrestato un uomo a Dortmund perché si preparava a compiere un attentato contro politici di primo piano della Germania. L'uomo, di cittadinanza tedesca e polacca, era attivo sul dark web per finanziare i propri propositi.

Keystone-SDA SDA

Come si legge nel comunicato della Procura, l'uomo almeno dal giugno 2025 citava i nomi e raccoglieva dati personali sensibili delle potenziali vittime: sarebbero venti i politici finiti nel mirino. Era lui stesso a pronunciare la condanna a morte e forniva istruzioni per la costruzione di ordigni esplosivi. Chiedeva poi donazioni in criptovaluta, considerate come «taglia» per l'uccisione delle persone prese di mira.

Secondo l'edizione online del quotidiano tedesco Bild tra i nomi presi di mira dall'uomo ci sarebbero anche quelli di Angela Merkel e Olaf Scholz. Sempre secondo la Bild l'uomo si riconoscerebbe nei cosiddetti Reichsbürger, i cittadini dell'impero, una composita galassia di estremisti di destra che contestano la legittimità della Repubblica federale tedesca.