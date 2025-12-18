  1. Clienti privati
Medio Oriente Dieci agenti feriti in scontri con ebrei ultra-ortodossi a Gerusalemme

SDA

18.12.2025 - 15:31

Un'immagine dei disordini a Gerusalemme
Un'immagine dei disordini a Gerusalemme
Keystone

Dieci agenti di polizia sono rimasti lievemente feriti a Gerusalemme in tafferugli con un gruppo di giovani «haredi», ovvero seguaci dell'ebraismo ultra-ortodosso: lo riportano diversi media israeliani.

Keystone-SDA

18.12.2025, 15:31

18.12.2025, 15:41

Quattro persone sono state arrestate, hanno indicato fonti di polizia alla stampa locale.

Il Jerusalem Post riferisce che, secondo il racconto degli agenti, gli scontri sono partiti dopo che un ispettore municipale ha multato una persona per divieto di sosta, durante un controllo di routine. In queste fasi di concitazione, alcuni «haredi» sarebbero inoltre stati identificati come renitenti al servizio militare obbligatorio.

Alcuni partecipanti ai tafferugli hanno spiegato invece che i disordini sono partiti quanto la polizia ha cercato di arrestare uno di loro, aggiunge Haaretz. Negli scontri, durante i quali ci sono anche stati lanci di pietre e oggetti, un'auto è stata rovesciata, aggiungono i media israeliani.

