  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Sugli edifici di Gerusalemme compaionop le scritte «Thank you Trump»

SDA

12.10.2025 - 22:00

Gli israeliani guardano con favore al presidente americano (immagine d'archivio).
Gli israeliani guardano con favore al presidente americano (immagine d'archivio).
Keystone

Non solo le immagini degli ostaggi rapiti da Hamas e la consueta bandiera israeliana.

Keystone-SDA

12.10.2025, 22:00

12.10.2025, 22:05

Sulla facciata del Jewish National Fund, un'organizzazione senza scopo di lucro nata nell'ambito del movimento colonialista di inizio Novecento, compare luminosa anche la bandiera americana e la scritta «Thank you».

Particolari che fotografano il momento storico del raggiungimento di una tregua tra Israele ed Hamas che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump intende fortemente intestarsi.

Ed anche l'opinione pubblica locale sembra acclamarlo, più di quanto non acclami, o addirittura platealmente avversi, il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il Jewish national Fund è poi considerato uno degli enti più strategici di Israele poiché è quello che, fondato nel 1901, ha incoraggiato gli ebrei di tutto il mondo a comprare terre e ad insediarsi in quella che all'epoca era la Siria ottomana. Nel 2007, il Jewish National Fund era arrivato a detenere il 13% del totale della terra in Israele.

La situazione è tranquilla a casa Netanyahu

Grandi bandiere americane si trovano un po' su tutte le facciate dei maggiori edifici della parte israeliana della città. Sotto la residenza ufficiale di Netanyahu in Gaza Street si notano gli accampamenti delle famiglie degli ostaggi che per quasi due anni hanno protestato contro di lui. Questa sera, alla vigilia dell'annunciato rilascio, la situazione è apparentemente tranquilla. Tutta l'area circostante dove è situata anche una delle abitazioni private di Netanyahu è presidiata da forze di polizia e di sicurezza.

Chi si avvicina anche solo un momento per una foto o per un video, viene invitato immediatamente ad allontanarsi. Lo stesso accade nella vicina residenza del presidente della Repubblica israeliana, Isaac Herozg, nelle cui vicinanze ci sono meno ristoranti e locali. All'esterno uomini dello Shin Bet con il mitra al collo presidiano la zona.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
Quanto è davvero salutare andare in bicicletta elettrica?
La figlia di Vittorio Sgarbi: «Non voglio che qualcuno si approfitti di lui»
Sicurezza e disarmo di Hamas, ecco i nodi della fase due della tregua

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. I bulldozer scavano, i primi mercati riaprono: Gaza prova a ripartire, tra fame e distruzione

Medio OrienteI bulldozer scavano, i primi mercati riaprono: Gaza prova a ripartire, tra fame e distruzione

Medio Oriente. Sicurezza e disarmo di Hamas, ecco i nodi della fase due della tregua

Medio OrienteSicurezza e disarmo di Hamas, ecco i nodi della fase due della tregua

Medio Oriente. L'attesa è finita: gli ostaggi israeliani saranno liberati nella notte, ecco come accadrà lo scambio

Medio OrienteL'attesa è finita: gli ostaggi israeliani saranno liberati nella notte, ecco come accadrà lo scambio

Altre notizie

Guerra dei dazi. La Cina ribatte: «L'escalation è colpa degli Usa. Non vogliamo una guerra, ma non la temiamo»

Guerra dei daziLa Cina ribatte: «L'escalation è colpa degli Usa. Non vogliamo una guerra, ma non la temiamo»

Guerra dei dazi. Trump: «Gli Usa vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla»

Guerra dei daziTrump: «Gli Usa vogliono aiutare la Cina, non danneggiarla»

Ecco cosa sta succedendo. Escalation armata fra Pakistan e Afghanistan talebano

Ecco cosa sta succedendoEscalation armata fra Pakistan e Afghanistan talebano