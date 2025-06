La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf) ha aperto un nuovo sito per la distribuzione di aiuti nel quartiere saudita di Tel Sultan di Rafah (foto simbolica) Keystone

La Gaza Humanitarian Foundation ha ripreso le sue operazioni in un nuovo sito nei pressi del quartiere Tel Sultan di Rafah, dopo aver sospeso la distribuzione degli aiuti per oltre un giorno per risolvere problemi di sicurezza.

Keystone-SDA SDA

Lo riferisce un portavoce dell'ong israelo-americana al Times of Israel. Un messaggio in lingua araba inviato ai cittadini di Gaza informa che un centro nella cosiddetta area del «villaggio svedese», sull'estrema costa meridionale della Striscia, è stato chiuso, mentre un nuovo sito è stato aperto nel quartiere saudita di Tel Sultan.