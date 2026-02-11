Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell hanno vissuto per anni fianco a fianco. Imago

Se c'è una figura chiave nello scandalo su Jeffrey Epstein, è Ghislaine Maxwell. Ma l'ex compagna del defunto condannato per abusi sessuali rimane in silenzio. I democratici sospettano una manovra per convincere Donald Trump a concedere la grazia.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Ghislaine Maxwell è stata per anni la più stretta confidente di Jeffrey Epstein.

Al momento è in carcere perché ha aiutato attivamente l'imprenditore a reclutare le sue vittime minorenni.

Essendo la figlia di un magnate dei media, Maxwell ha fatto da ponte sociale con l'élite, ha organizzato l'agenda di Epstein e ha svolto un ruolo chiave nel garantire che il suo sistema rimanesse a lungo inosservato.

Maxwell si è rifiutata di testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti, ma si è offerta di scagionare Donald Trump. Gli osservatori vedono in questo un possibile tentativo di ottenere la grazia.

Le nuove rivelazioni rivelano anche i legami di Maxwell con l'UBS. Mostra di più

È la più importante confidente di Epstein

Se c'è una persona nello scandalo su Jeffrey Epstein che deve sapere quasi tutto, è Ghislaine Maxwell. È la donna che ha vissuto per anni al fianco dell'imprenditore e che conosceva il suo sistema dall'interno.

La donna era più di una semplice socia. Nel 2021 un tribunale di New York ha ritenuto che per anni abbia aiutato il miliardario a reclutare ragazze minorenni, di cui poi ha abusato. È stata condannata a 20 anni di carcere per traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale.

Le sue conoscenze sono preziose perché vanno ben oltre le singole vittime: era il centro nevralgico della rete del condannato per abusi sessuali. Per molto tempo è stata l'unica costante nella sua vita.

Sapeva chi entrava e usciva dalle varie proprietà del magnate. Ancora oggi è considerata l'unica persona in grado di fornire un quadro completo sullo scandalo del predatore sessuale.

Apriporta dell'élite e «manager» dietro le quinte

Epstein non si è mosso nei circoli più alti per caso. Aveva i soldi, ma i soldi da soli non bastano per avvicinarsi a capi di Stato e a membri della famiglia reale.

È qui che entra in gioco Maxwell. Figlia del magnate britannico dei media Robert Maxwell, aveva un nome che suggeriva sicurezza. Era cosmopolita, multilingue, ben collegata e accettata nei circoli dell'alta società.

Nel dicembre 2025 un giudice federale statunitense ha deciso di rendere pubblici i documenti del gran giurì relativi al caso di traffico sessuale di Maxwell. Questo dimostra che i suoi compiti nel cosmo di Epstein andavano ben oltre l'organizzazione.

Un funzionario dell'FBI ha testimoniato che la donna fungeva da ponte sociale tra l'imprenditore e le personalità di spicco. Amministrava procedure, personale e soggiorni.

Organizzava incontri e feste e faceva entrare giovani donne nella cerchia del suo «capo». Secondo i documenti dell'indagine, si assicurava anche che le vittime rimanessero tranquille e che i dipendenti lavorassero.

Nel corso delle rivelazioni su Epstein, sono state pubblicate anche numerose foto, comprese quelle private di Maxwell e Epstein. Imago

Senza di lei Epstein avrebbe probabilmente attirato l'attenzione molto prima. Invece grazie a lei la sua vita appariva agli occhi del mondo esterno come quella di un finanziere eccentrico e ben collegato.

Maxwell rimane in silenzio

Finora la 64enne ha taciuto sul suo ruolo nella rete di abusi. Anche durante il processo non ha fornito quasi nessun dettaglio. Lunedì il Congresso degli Stati Uniti voleva delle risposte. Ma non se ne è fatto nulla: collegata in video, si è rifiutata di testimoniare.

La donna ha esercitato «come previsto» il suo diritto al Quinto Emendamento e non ha risposto a nessuna domanda; questo ha dichiarato il presidente della commissione di controllo responsabile della Camera dei rappresentanti, James Comer, dopo l'udienza.

Il Quinto Emendamento della Costituzione statunitense stabilisce, tra le altre cose, che nessuno può essere costretto a testimoniare contro sé stesso in un procedimento penale.

Comer ha sottolineato che «non sapeva nulla» del fatto che avesse subito pressioni per non rispondere alle domande.

L'avvocato della donna, David Oscar Markus, aveva già dichiarato in una lettera a Comer, del 20 gennaio, che la sua cliente si sarebbe rifiutata di testimoniare. L'avvocato ha fatto riferimento ai procedimenti legali in corso.

Secondo Markus, testimoniare sotto giuramento metterebbe a rischio le rivendicazioni costituzionali di Maxwell e la incriminerebbe dal punto di vista penale. Un'udienza in queste circostanze sarebbe «un teatro politico e un completo spreco di denaro dei contribuenti».

La grazia

Pur rifiutandosi di testimoniare, la socia di Epstein ha fatto un'offerta: scagionerebbe i coniugi Clinton e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump testimoniando sul caso Epstein.

È pronta a dichiarare che né l'ex presidente Bill Clinton, né l'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, né il presidente repubblicano si sono resi colpevoli di alcuna cattiva condotta nella loro relazione con il condannato per abusi sessuali, ha detto, come riferito dai parlamentari democratici e repubblicani.

Jeffrey Epstein (a destra) parla con l'allora presidente americano Bill Clinton nel settembre 1993. Alla destra di Epstein: Ghislaine Maxwell. Imago

D'altra parte i rappresentanti dei democratici sospettano che l'offerta sia calcolata: il suo obiettivo è quello di convincere Trump a concederle la grazia.

«È molto chiaro che sta facendo una campagna per questo», ha dichiarato ai media Melanie Stansbury, membro della Camera dei rappresentanti. Il suo collega di partito democratico Suhas Subramanyam ha definito il comportamento della confidente «robotico» e «impenitente».

Maxwell sta cercando da tempo di contestare la sua condanna a 20 anni di carcere. I suoi avvocati sostengono che ci sono «nuove prove sostanziali» che il suo processo è stato inficiato da violazioni costituzionali. In caso di grazia è pronta a testimoniare pubblicamente.

UBS

Le ultime rivelazioni sullo scandalo collegano la signora Maxwell anche alla Svizzera. Più precisamente con la grande banca UBS. Come riporta l'agenzia di stampa Reuters, UBS avrebbe aperto diversi conti per lei nel 2014. All'epoca altre banche l'avevano classificata come una cliente troppo rischiosa, ma UBS no.

La banca ha gestito per lei un patrimonio fino a 19 milioni di dollari almeno fino al 2019. Il dato interessante è che i conti sono stati aperti in un momento in cui Epstein era già stato condannato per istigazione alla prostituzione minorile.

UBS ha aperto i conti di Ghislaine Maxwell quando le accuse contro Jeffrey Epstein erano già note. Keystone

Da un punto di vista puramente legale, UBS non può però essere biasimata, secondo l'esperto di diritto commerciale Peter V. Kunz, citato dalla SRF.

Il fattore decisivo non è la moralità, ma la legalità: le banche devono verificare se il denaro proviene da fonti criminali. Inoltre all'epoca Maxwell non era ancora ufficialmente nota come imputata.

Resta comunque da chiedersi perché altri istituti siano stati più cauti. Ad esempio la banca statunitense JP Morgan ha classificato la britannica come cliente ad alto rischio già nel 2011.

Secondo Kunz, a un certo punto la banca dovrà spiegare perché UBS apparentemente non l'ha fatto. Finora il colosso bancario si è rifiutato di commentare il caso.