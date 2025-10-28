  1. Clienti privati
Maltempo Già 3 morti in Giamaica mentre l'uragano Melissa si avvicina

SDA

28.10.2025 - 07:13

La Giamaica attende l'arrivo dell'uragano Melissa
La Giamaica attende l'arrivo dell'uragano Melissa
Keystone

L'uragano Melissa, che potrebbe essere l'uragano più violento a toccare terra in Giamaica e ha già causato diverse vittime, si prepara a colpire il paese caraibico oggi, dove minaccia di causare inondazioni e frane catastrofiche.

Keystone-SDA

28.10.2025, 07:13

28.10.2025, 08:22

Con venti fino a 280 chilometri orari, l'uragano di categoria 5, il livello più forte, ha già causato tre morti in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana.

«Non uscite», ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni «potenzialmente letali» su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005, a Porto Rico e New Orleans.

Secondo le autorità locali, lunedì tre persone sono morte in Giamaica mentre si preparavano all'arrivo dell'uragano, tagliando rami e lavorando sulle scale. Se continuerà a rafforzarsi, sarà l'uragano più potente ad abbattersi sulla Giamaica da quando è iniziato il monitoraggio meteorologico.

Il Primo ministro Andrew Holness ha avvertito di danni particolarmente significativi nella parte occidentale del Paese. «Non credo che nessuna infrastruttura in quella regione possa resistere a un uragano di categoria 5, quindi potrebbero verificarsi danni significativi», ha dichiarato alla Cnn, esortando i residenti a evacuare le aree più a rischio.

