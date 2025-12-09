  1. Clienti privati
Sisma Almeno 30 feriti per il forte terremoto in Giappone

SDA

9.12.2025 - 07:00

Secondo gli esperti, esiste una probabilità su 100 che nei prossimi sette giorni si verifichi un terremoto di magnitudo 8 o addirittura superiore.
Keystone

È di almeno 30 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito la scorsa notte – il pomeriggio in Svizzera – il nordest del Giappone, scatenando timori di un evento sismico ancora più potente nei prossimi giorni.

Keystone-SDA

09.12.2025, 07:00

09.12.2025, 07:35

L'epicentro è stato localizzato alle 23:15 locali (le 15:15 in Svizzera) al largo della costa pacifica della prefettura di Aomori, a una profondità di 54 chilometri, e il sisma è stato avvertito fino a Tokyo, a oltre 700 chilometri di distanza.

L'Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha immediatamente emesso un allarme tsunami, il primo di questo tipo per le coste di Hokkaido e la regione di Sanriku – che va dalla prefettura di Aomori a quella di Miyagi, prevedendo onde fino a 3 metri. L'avviso è stato poi declassato ad «allerta» dopo tre ore e mezza e definitivamente revocato alle 6:20 di questa mattina.

L'onda massima rilevata è stata di 70 centimetri a Iwate. Molti residenti hanno raccontato ai media locali di essersi rifugiati all'aperto in condizioni invernali, con temperature sotto i 5 gradi centigradi e ghiaccio sui parabrezza. Circa 2'700 abitazioni ad Aomori sono rimaste senza elettricità, riferiscono le autorità locali, mentre nessuna anomalia è stata segnalata negli impianti nucleari di Hokkaido, Aomori, Miyagi e Fukushima.

I treni superveloci Shinkansen tra Fukushima e Shin-Aomori rimangono tuttora sospesi per ulteriori controlli. A seguito dell'evento, la JMA ha attivato un'allerta speciale per la faglia lungo la fossa giapponese, dove la placca pacifica si infila sotto l'isola dell'Honshu.

Secondo gli esperti, esiste una probabilità su 100 che nei prossimi sette giorni si verifichi un terremoto di magnitudo 8 o addirittura superiore. La premier Sanae Takaichi ha esortato la popolazione a tenersi pronta a evacuare in caso di nuove scosse, e a mantenere un kit di emergenza a portata di mano, pur senza ordinare esodi preventivi.

