Attacchi in aumento Droni e cacciatori contro l'emergenza orsi in Giappone

SDA

5.11.2025 - 08:06

Il Giappone si attrezza per risolvere il problema degli orsi.
Keystone

Non si attenua l'emergenza causata dai continui attacchi degli orsi in Giappone, dove le autorità locali hanno intensificato le misure a protezione delle aree residenziali introducendo tecnologie innovative e incentivi economici per i cacciatori.

Keystone-SDA

05.11.2025, 08:06

05.11.2025, 08:58

Nella prefettura di Gifu, nel centro nord del Paese, verranno impiegati droni che emettono il suono che riproduce l'abbaiare dei cani e il rumore di fuochi d'artificio per allontanare gli orsi dai centri abitati dall'uomo. L'iniziativa, annunciata dal governatore Yoshihide Esaki, partirà a fine mese a Takayama, nel villaggio di Shirakawa e in altre zone colpite da attacchi recenti, tra cui quello a un turista spagnolo, ferito lievemente da un cucciolo di orso.

I dati sul territorio sono allarmanti: da aprile a ottobre si contano 836 avvistamenti e quattro feriti, in netto incremento rispetto all'anno precedente. Per affrontare la minaccia la prefettura coordinerà i droni con le squadre locali di cacciatori autorizzati, figure sempre più centrali nella gestione dell'emergenza.

Il Paese, infatti, con una popolazione in rapido invecchiamento, si trova con un numero insufficiente di personale qualificato per monitorare e intercettare gli esemplari, che secondo gli esperti appaiono meno timorosi dell'uomo rispetto al passato. Tra le misure preventive adottate da altre amministrazioni locali, di fronte al rischio crescente, la distribuzione di spray repellente per orsi lungo i percorsi scolastici per garantire la sicurezza dei bambini.

Secondo il ministero dell'Ambiente, in Giappone vivono due sole specie di orsi: gli orsi neri – diffusi nella maggior parte del paese, possono raggiungere i 140 chilogrammi di peso – e gli ancora più imponenti orsi bruni dell'isola settentrionale di Hokkaido – che arrivano a pesare fino a 400 chilogrammi, con un'altezza in posizione eretta superiore ai 2 metri.

