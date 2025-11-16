  1. Clienti privati
Giappone Erutta il vulcano Sakurajima, si alza una colonna fumo di oltre 4'000 metri

SDA

16.11.2025 - 07:55

La spettacolare eruzione del vulcano Sakurajima del 2013.
La spettacolare eruzione del vulcano Sakurajima del 2013.
Keystone

Il vulcano Sakurajima che si trova a sud-ovest del Giappone, nella prefettura di Kagoshima, ha eruttato, creando una colonna di cenere e fumo che si è alzata per 4'400 metri nell'atmosfera, secondo una stima dell'agenzia meteorologica giapponese.

Keystone-SDA

16.11.2025, 07:55

16.11.2025, 08:37

L'eruzione è continuata dopo l'evento iniziale, spingendo l'agenzia a emettere una previsione di caduta di cenere su alcune zone della prefettura. Non sono stati segnalati feriti o danni agli edifici.

L'eruzione è avvenuta intorno alle 00:57 di domenica (ora locale) dal cratere Minamidake. È la prima volta dal 18 ottobre dello scorso anno, secondo l'osservatorio meteorologico locale.

