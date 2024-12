Il premier conservatore giapponese Shigeru Ishiba. Keystone

La crescita progressiva dei costi per la previdenza sociale e il nuovo aumento delle spese per la difesa saranno ancora una volta i principali capitali di esborso per il governo di Tokyo.

Keystone-SDA SDA

L'esecutivo nipponico ha appena approvato la legge di bilancio per un valore record di 115.500 miliardi di yen, equivalenti a circa 658 miliardi di franchi per l'anno fiscale 2025.

La bozza sarà presentata alla Dieta per le deliberazioni durante la sessione ordinaria che inizierà il mese prossimo. Nonostante le entrate fiscali record per il sesto anno consecutivo, il premier conservatore Shigeru Ishiba ha reso noto che le autorità finanziarie saranno costrette ad emettere nuove obbligazioni per un valore di 28.600 miliardi di yen per contribuire al finanziamento del bilancio, evidenziando la continua dipendenza del governo dal debito.

Circa un terzo del budget, pari alla cifra record di 38.280 miliardi di yen, sarà utilizzato per coprire i costi del welfare, a causa del rapido invecchiamento della popolazione, con gli ultra 65enni che rappresentano ormai quasi il 30% degli abitanti, e a fronte dei tentativi dell'esecutivo di migliorare l'assistenza alle giovani famiglie, arginando il calo irrefrenabile delle nascite.

La spesa per la difesa ammonta a 8.700 miliardi di yen (49 miliardi di franchi), un livello mai così alto, con il Paese del Sol Levante che punta a migliorare le proprie capacità militari, come auspicato dall'alleato statunitense, malgrado i limiti della Costituzione pacifista, nell'ambito di quello che viene interpretato come il crescente espansionismo della Cina nella regione, e le minacce del programma missilistico e nucleare della Corea del Nord.

Nello specifico, il bilancio della difesa – in aumento per il 13mo anno consecutivo, include spese per la produzione di massa di missili superficie-antinave per colpire basi nemiche con differenti profili di attacco, così come i sistemi di monitoraggio dei droni senza pilota prodotti dalla statunitense General Atomics Aeronautical.

Per stimolare l'economia, la manovra finanziaria include anche incentivi statali nei settori dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale, con 100 miliardi di yen destinati all'impresa nazionale di chip di alta fascia Rapidus.

Il premier Ishiba siede alla guida di un governo di minoranza dopo che la coalizione guidata dai Liberal-democratici assieme al partito Komeito di ispirazione buddista, ha perso la maggioranza alla Camera Bassa nelle elezioni generali che si sono tenute a fine ottobre.