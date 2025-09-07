Giappone«Il primo ministro Shigeru Ishiba ha deciso di dimettersi»
Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha deciso di dimettersi, secondo quanto riportato dai media locali, mentre i membri del suo partito al governo cercano di indire una nuova corsa alla leadership dopo le disastrose elezioni per la Camera Alta.
Il servizio pubblico radiotelevisivo Nhk ha indicato che Ishiba ha preso la decisione per evitare divisioni all'interno del partito, mentre il quotidiano Asahi Shimbun ha sostenuto che non sia riuscito a resistere alle crescenti richieste di dimissioni.