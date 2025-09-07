  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giappone «Il primo ministro Shigeru Ishiba ha deciso di dimettersi»

SDA

7.9.2025 - 09:31

Il servizio pubblico radiotelevisivo nipponico Nhk ha indicato che Shigeru Ishiba ha preso la decisione per evitare divisioni all'interno del suo partito. (Immagine d'archivio dell'altro ieri)
Il servizio pubblico radiotelevisivo nipponico Nhk ha indicato che Shigeru Ishiba ha preso la decisione per evitare divisioni all'interno del suo partito. (Immagine d'archivio dell'altro ieri)
Keystone

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha deciso di dimettersi, secondo quanto riportato dai media locali, mentre i membri del suo partito al governo cercano di indire una nuova corsa alla leadership dopo le disastrose elezioni per la Camera Alta.

Keystone-SDA

07.09.2025, 09:31

07.09.2025, 09:44

Il servizio pubblico radiotelevisivo Nhk ha indicato che Ishiba ha preso la decisione per evitare divisioni all'interno del partito, mentre il quotidiano Asahi Shimbun ha sostenuto che non sia riuscito a resistere alle crescenti richieste di dimissioni.

I più letti

La principessa Mette-Marit di Norvegia annulla un altro viaggio ufficiale, ecco perché
Patrick Fischer si racconta: «Vivo in campagna e adoro la Svizzera»
Paura a Losanna: un'auto piomba sulla folla che manifesta per Gaza
Il figlio di un miliardario costruisce il suo zoo privato, ora ha la polizia alle calcagna
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo

Altre notizie

Medio Oriente. Al Jazeera: «21 morti a Gaza, colpite tenda e scuola-rifugio»

Medio OrienteAl Jazeera: «21 morti a Gaza, colpite tenda e scuola-rifugio»

Conflitti. Drone sull'aeroporto di Eilat-Ramon, un ferito lieve

ConflittiDrone sull'aeroporto di Eilat-Ramon, un ferito lieve

USA-Cina. Trump potrebbe incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping in Corea del Sud

USA-CinaTrump potrebbe incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping in Corea del Sud