Il servizio pubblico radiotelevisivo nipponico Nhk ha indicato che Shigeru Ishiba ha preso la decisione per evitare divisioni all'interno del suo partito. (Immagine d'archivio dell'altro ieri) Keystone

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha deciso di dimettersi, secondo quanto riportato dai media locali, mentre i membri del suo partito al governo cercano di indire una nuova corsa alla leadership dopo le disastrose elezioni per la Camera Alta.

Keystone-SDA SDA

Il servizio pubblico radiotelevisivo Nhk ha indicato che Ishiba ha preso la decisione per evitare divisioni all'interno del partito, mentre il quotidiano Asahi Shimbun ha sostenuto che non sia riuscito a resistere alle crescenti richieste di dimissioni.