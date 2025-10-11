Per molte bambine il presente rimane difficile. Keystone

Oggi, in occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, l'Unief ricorda che, a livello globale, 1 ragazza su 5 si sposa durante l'infanzia.

Keystone-SDA SDA

Inoltre 122 milioni di ragazze non frequentano la scuola; quasi 4 ragazze adolescenti e giovani donne su 10 non completano la scuola secondaria superiore; quasi 1 ragazza su 4 di età compresa tra i 15 e i 19 anni che ha avuto una relazione ha subito violenza da parte del partner; più di un terzo delle ragazze e dei ragazzi adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni ritiene che un marito sia giustificato a picchiare la moglie in determinate circostanze.

«Nonostante i progressi compiuti negli ultimi trent'anni nella vita delle bambine e delle adolescenti, i loro diritti continuano a essere violati in molte parti del mondo.

Celebrata ogni anno l'11 ottobre, la Giornata è un momento fondamentale a livello globale per celebrare le bambine di tutto il mondo, amplificare le loro voci, le loro azioni e la loro leadership.» ha dichiarato Nicola Graziano, presidente Unicef Italia. «Eppure, il cambiamento è possibile. Sostenere e valorizzare le ragazze è una delle scelte più lungimiranti che possiamo fare, poiché porta grandi benefici a loro e alle comunità in cui vivono».

In tutto il mondo, fa sapere l'Unicef, collabora con gruppi e associazioni guidate da ragazze per lavorare verso un mondo in cui le loro voci non solo siano ascoltate, ma anche seguite da azioni concrete nella definizione delle politiche, nella programmazione e nella risposta umanitaria. Quando le bambine sono incluse, tutti ne traggono beneficio.