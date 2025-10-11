  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Diritti Giornata mondiale delle bambine: una su cinque si sposa durante l'infanzia

SDA

11.10.2025 - 11:30

Per molte bambine il presente rimane difficile.
Per molte bambine il presente rimane difficile.
Keystone

Oggi, in occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, l'Unief ricorda che, a livello globale, 1 ragazza su 5 si sposa durante l'infanzia.

Keystone-SDA

11.10.2025, 11:30

11.10.2025, 11:40

Inoltre 122 milioni di ragazze non frequentano la scuola; quasi 4 ragazze adolescenti e giovani donne su 10 non completano la scuola secondaria superiore; quasi 1 ragazza su 4 di età compresa tra i 15 e i 19 anni che ha avuto una relazione ha subito violenza da parte del partner; più di un terzo delle ragazze e dei ragazzi adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni ritiene che un marito sia giustificato a picchiare la moglie in determinate circostanze.

«Nonostante i progressi compiuti negli ultimi trent'anni nella vita delle bambine e delle adolescenti, i loro diritti continuano a essere violati in molte parti del mondo.

Celebrata ogni anno l'11 ottobre, la Giornata è un momento fondamentale a livello globale per celebrare le bambine di tutto il mondo, amplificare le loro voci, le loro azioni e la loro leadership.» ha dichiarato Nicola Graziano, presidente Unicef Italia. «Eppure, il cambiamento è possibile. Sostenere e valorizzare le ragazze è una delle scelte più lungimiranti che possiamo fare, poiché porta grandi benefici a loro e alle comunità in cui vivono».

In tutto il mondo, fa sapere l'Unicef, collabora con gruppi e associazioni guidate da ragazze per lavorare verso un mondo in cui le loro voci non solo siano ascoltate, ma anche seguite da azioni concrete nella definizione delle politiche, nella programmazione e nella risposta umanitaria. Quando le bambine sono incluse, tutti ne traggono beneficio.

I più letti

La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal
La città sommersa dimenticata nei Caraibi: il mistero torna a far discutere
Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Trump voleva il Nobel per la pace: «Obama lo aveva ricevuto per non aver fatto nulla»

Altre notizie

Francia. Il premier Lecornu: «Voglio un governo non imprigionato dai partiti»

FranciaIl premier Lecornu: «Voglio un governo non imprigionato dai partiti»

Medio Oriente. Lo sconforto dei 300'000 palestinesi tornati a Gaza, «Non è rimasto più niente»

Medio OrienteLo sconforto dei 300'000 palestinesi tornati a Gaza, «Non è rimasto più niente»

Commissione Venezia. Berset: «No a riarmo senza democrazia, i nostri valori sono la nostra prima linea di difesa»

Commissione VeneziaBerset: «No a riarmo senza democrazia, i nostri valori sono la nostra prima linea di difesa»

Medio Oriente. Il Summit per la pace in Egitto sarà «presieduto da Sisi e Trump»

Medio OrienteIl Summit per la pace in Egitto sarà «presieduto da Sisi e Trump»