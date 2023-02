Cerimonia alla foiba di Basovizza per commemorare le vittime

Oggi si celebra in Italia il giorno del ricordo. (Immagine d'archivio). Keystone

Con una cerimonia solenne al Monumento nazionale della Foiba di Basovizza si celebra oggi sul Carso triestino il «Giorno del Ricordo», per commemorare le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine italiano orientale.

Le celebrazioni al Monumento in ricordo di questi eventi – avvenuti negli anni a cavallo del secondo dopoguerra – sono promosse dal Comune di Trieste e dal Comitato per i Martiri delle foibe. Presenti, tra gli altri, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, la capogruppo democratica alla Camera, Debora Serracchiani, autorità civili e militari.

Nell'area della cerimonia sono stati schierati i gonfaloni, tra gli altri, dei Comuni di Trieste e Muggia e della Regione Fvg. Sono inoltre state esposte bandiere e labari delle rappresentanze legate agli esuli. Presente anche il vessillo della X Mas. Tra il pubblico diversi gli studenti degli istituti locali.

Dopo la cerimonia dell'Alzabandiera, alla presenza di un picchetto del Reggimento Piemonte Cavalleria 2/o, sono stati resi gli onori ai martiri delle foibe e sono state deposte davanti alla grande foiba corone d'alloro da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte della Regione Fvg e del Comune di Trieste, da parte del presidente del Comitato per i Martiri delle Foibe e della Lega Nazionale, Paolo Sardos Albertini, e una corona da parte dei rappresentanti delle associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Subito dopo è stato suonato il silenzio.

SDA