Giovane cantante tiene un concerto senza velo a Teheran, sfidando i mullah

Concerto senza velo: una giovane cantante iraniana sfida i mullah 13.12.2024

Parastoo Ahmadi ha tenuto un concerto virtuale a Teheran con un abito senza maniche e senza velo, cosa che in Iran alle donne è assolutamente vietato. Il regime ha aperto un procedimento contro l'artista.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te L'11 dicembre Parastoo Ahmadi canta senza velo a Teheran. Questa in Iran è considerata una violazione delle regole.

È stato aperto un procedimento contro la giovane cantante e la sua band.

A breve entrerà in vigore una nuova legge che penalizzerà in modo draconiano le donne che si tolgono il velo. Mostra di più

Parastoo Ahmadi canta ballate pop persiane, indossa un lungo abito nero senza maniche e non porta nemmeno il velo. Cose che in Iran sono assolutamente vietate alle donne. Comportamenti simili sono severamente puniti.

La giovane cantante lo ha comunque fatto mercoledì sera, 11 dicembre. L'esibizione poteva essere seguita sul suo canale YouTube. Sulla targa che appariva all'inizio, si leggeva: «È mio diritto cantare per il Paese e il popolo che amo appassionatamente».

Ahmadi e la sua band di quattro elementi sono stati celebrati sui social media per la loro esibizione in un luogo sconosciuto e senza pubblico nella capitale iraniana Teheran.

In un giorno, il video su YouTube ha ricevuto oltre 800'000 visualizzazioni e più di 22'000 commenti. Si parla di rottura di un tabù, di una prima storica e di grande coraggio.

Apertura del procedimento

In risposta al concerto, la Repubblica Islamica ha annunciato un procedimento contro la cantante e il suo gruppo. Il motivo? «Mancato rispetto delle norme legali e religiose», come scrive «Mizan News», l'organo ufficiale della magistratura iraniana, sul suo sito web.

Si legge inoltre che il concerto era «illegale» in quanto «privo di autorizzazione» e «non conforme agli standard culturali e legali del Paese».

Negli ultimi anni si è intensificata la protesta di molte donne iraniane contro le rigide leggi islamiche. Nell'autunno del 2022 erano scese in piazza a manifestare con lo slogan «Donna, vita, libertà» contro le politiche repressive del regime dei mullah. Le manifestazioni sono state violentemente represse.

Tuttavia, la pressione interna sul regime è aumentata. Molte donne nelle metropoli resistono al rigido obbligo del velo e sfidano il codice di abbigliamento islamico come segno di protesta e autodeterminazione.

Una studentessa lo ha fatto all'inizio di novembre. Camminava in biancheria intima nel cortile dell'Università Azad di Teheran. Si era tolta i vestiti in segno di protesta dopo essere stata controllata dalla polizia.

La nuova legge mira a punire le donne con pene draconiane

Il regime iraniano ha poi annunciato l'apertura di centri a Teheran per curare le donne che non vogliono indossare il velo. La clinica sarà supervisionata dal «Centro per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio». Un'autorità che ha il compito di far rispettare le rigide norme religiose.

Inoltre, in Iran è attualmente in discussione una nuova legge che minaccia le donne di pene draconiane come la fustigazione, il carcere o addirittura l'esecuzione se non rispettano l'obbligo del velo. La nuova legge è stata originariamente creata in risposta alle proteste nazionali contro il regime.

Tuttavia, come ha riferito l'agenzia di stampa ATS questa settimana, la nuova legge sul velo avrebbe dovuto essere introdotta questo venerdì.

Le aspre critiche hanno fatto sì che la riforma penale venisse apparentemente rimandata: il Consiglio di Sicurezza sarebbe giunto alla conclusione che l'adozione della legge sul velo debba essere rinviata di qualche mese.