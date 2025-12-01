  1. Clienti privati
Aveva 22 anni Un giovane soldato belga muore durante un addestramento per la Nato in Lituania

SDA

1.12.2025 - 10:28

Anche il presidente lituano Gitanas Nauseda ha espresso le sue condoglianze. (Foto simbolica)
Anche il presidente lituano Gitanas Nauseda ha espresso le sue condoglianze. (Foto simbolica)
Keystone

Un soldato belga di 22 anni impegnato in una missione Nato in Lituania è morto a causa delle gravi ferite riportate durante un'esercitazione venerdì.

Keystone-SDA

01.12.2025, 10:28

01.12.2025, 10:35

La notizia è stata confermata in una dichiarazione congiunta dal ministro della Difesa Theo Francken e dal capo di stato maggiore Frederik Vansina, che hanno espresso «profondo dolore per il tragico incidente» e rivolto la loro «solidarietà alla famiglia e ai compagni d'armi».

La vittima è Danfo Van Der Velden, membro del battaglione di artiglieria di Brasschaat. Dall'estate, sono circa 200 i soldati belgi dispiegati in Lituania nel quadro della missione Nato Forward Land Forces, che riunisce gruppi tattici multinazionali operativi in otto Paesi dell'Europa orientale. Ferito durante un'esercitazione «a fuoco vivo» con mortaio, il militare è deceduto in ospedale il giorno seguente.

Anche il presidente lituano Gitanas Nauseda ha reso omaggio al soldato, sottolineando che il contributo delle truppe belghe alla missione Nato in Lituania è «inestimabile per la sicurezza della nostra nazione e dell'intera Alleanza: la loro dedizione e il loro sacrificio non saranno mai dimenticati».

La procura federale del Belgio ha aperto un'indagine formale e, secondo l'agenzia Belga, un magistrato federale e due investigatori hanno già effettuato un sopralluogo sulla scena. Anche il ministero della Difesa ha avviato un'indagine interna per ricostruire la dinamica degli eventi.

