Allarme in Norvegia Giovane spara un colpo in aria in un centro commerciale di Oslo, arrestato

SDA

8.12.2025 - 13:59

Il centro commerciale è stato temporaneamente evacuato. (Foto simbolica)
Il centro commerciale è stato temporaneamente evacuato. (Foto simbolica)
Keystone

Lunedì mattina un giovane ha sparato un colpo di pistola contro il soffitto di un centro commerciale a Oslo, provocando momenti di paura prima di essere arrestato dalla polizia. È stato il giovane stesso a chiamare gli agenti per dare l'allarme.

Keystone-SDA

08.12.2025, 13:59

08.12.2025, 14:29

«C'è un foro di proiettile nel soffitto» ha dichiarato il responsabile delle operazioni Tomm Berger, intervistato dall'emittente di servizio pubblico norvegese NRK. «Non ci sono indizi che facciano pensare che abbia cercato di ferire qualcuno» ha aggiunto.

L'allarme è scattato poco prima delle 11:00 di stamattina e sul posto sono intervenute molte unità della polizia. L'intera zona è stata chiusa e il centro commerciale temporaneamente evacuato, ma è ora tornata la normalità. Sono tuttora ignote le motivazioni del gesto.

