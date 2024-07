Nuove proteste in Kenya dopo l'uccisione di diverse persone nel corso delle recenti manifestazioni. Keystone

I giovani del Kenya scendono in piazza questa mattina nella capitale Nairobi ed in altre città del Paese per un'altra giornata di proteste contro il governo, dopo quelle delle settimane scorse segnate da violenze e morti.

Non sono bastate le mosse del presidente William Ruto, con la revoca della controversa legge finanziaria e lo scioglimento quasi per intero del gabinetto: la 'generazione Z' torna a manifestare per chiedere giustizia per le 41 vittime degli scontri con la polizia identificate dalle organizzazioni per i diritti umani, per le quali il governo – secondo gli attivisti – non si è assunto alcuna responsabilità, contandone oltretutto solo 25.

«Quello che chiediamo è giustizia per le vittime ed un risarcimento per le loro famiglie, e che tutti i presunti poliziotti assassini siano perseguiti», ha detto al quotidiano The Star uno dei leader dei giovani, il blogger e attivista Boniface Mwangi.

