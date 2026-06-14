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Stati Uniti Altra sberla per Trump, giudice blocca il suo piano sui parchi nazionali con cui voleva riscrivere la storia degli Stati Uniti

SDA

14.6.2026 - 08:40

Un altro giudice federale si è espresso contro le politiche dell'amministrazione Trump. (Foto archivio)
Un altro giudice federale si è espresso contro le politiche dell'amministrazione Trump. (Foto archivio)
Keystone

Donald Trump incassa un altro stop. Angel Kelley, giudice distrettuale degli Stati Uniti per il Massachusetts, ha vietato all'amministrazione USA di continuare a rimuovere dai parchi nazionali informazioni su schiavitù, diritti civili e cambiamento climatico.

Keystone-SDA

14.06.2026, 08:40

14.06.2026, 08:58

Kelley, con un'ordinanza preliminare emessa venerdì, ha imposto al National Park Service (NPS) di sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata ad attuare un ordine esecutivo di Trump che mirava a epurare i siti da «ideologie di parte» e da descrizioni che «denigrano» gli americani.

Accogliendo la causa intentata da una coalizione che comprende sostenitori dei parchi nazionali e della storia, Kelley ha scritto che la politica in questione «crea un pericoloso precedente di censura e di edulcorazione della realtà», ha riferito il Washington Post.

Il giudice ha concesso al governo federale 21 giorni di tempo per ripristinare e ricollocare tutti i materiali informativi e didattici nei siti gestiti dall'NPS che erano stati modificati, rimossi o danneggiati in seguito all'ordine esecutivo.

«La storia non può essere raccontata fedelmente se si escludono le esperienze di comunità i cui contributi, le cui lotte e i cui successi costituiscono una parte importante della storia della nostra Nazione», ha scritto Kelley.

«Del resto, in un'epoca caratterizzata da fatti e 'fatti alternativi', l'unica cosa su cui dobbiamo poter contare come verità innegabile è la storia. E raccontare la verità completa della nostra storia condivisa aiuta la Nazione a guarire dai torti del passato, anziché perpetuarli».

Il Dipartimento dell'Interno ha ordinato di togliere per esempio dal Bunker Hill Monument i cartelli relativi al movimento delle suffragette, che scelsero il monumento di Boston come simbolo della loro lotta, perché considerata ideologia femminista «woke».

Inoltre, in almeno 17 parchi in Arizona, Texas, Colorado, Utah, Montana e Woyming, l'amministrazione Trump ha ordinatola la rimozione di materiale informativo relativo alle conseguenze dei cambiamenti climatici e alla rimozione forzata dei nativi americani.

Nei parchi è stata ordinata anche la rimozione storica dei riferimenti alla schiavitù.

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