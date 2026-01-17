  1. Clienti privati
Stati Uniti Un giudice impone restrizioni all'uso della forza dell'Ice a Minneapolis

SDA

17.1.2026 - 08:25

L'operato dell'ICE è al centro di numerose critiche.
L'operato dell'ICE è al centro di numerose critiche.
Keystone

Un giudice impone restrizioni all'uso della forza da parte degli agenti dell'Ice a Minneapolis.

Keystone-SDA

17.01.2026, 08:25

17.01.2026, 09:11

La decisione della giudice Katherine Menendez di imporre un'ingiunzione preliminare è una vittoria per i manifestanti che hanno lamentato abusi da parte degli agenti in violazione dei loro diritti costituzionali.

Stati Uniti. Alta tensione e nuovi scontri a Minneapolis, Trump minaccia l'uso dell'«Insurrection Act»

Stati UnitiAlta tensione e nuovi scontri a Minneapolis, Trump minaccia l'uso dell'«Insurrection Act»

Il provvedimento impedisce agli agenti di esercitare ritorsioni contro i manifestanti pacifici, di arrestare o detenere persone che partecipano a proteste pacifiche e di usare spray al peperoncino o altre munizioni non letali contro la folla.

Stati Uniti. Ancora tensioni a Minneapolis, un agente spara e ferisce un immigrato

Stati UnitiAncora tensioni a Minneapolis, un agente spara e ferisce un immigrato

