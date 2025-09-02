  1. Clienti privati
Stati Uniti Giudice vieta a Trump la Guardia nazionale in California

SDA

2.9.2025 - 16:00

Il governatore della California Gavin Newsom può sorridere
Keystone

Un giudice federale ha vietato all'amministrazione Trump di schierare la Guardia Nazionale in California per combattere la criminalità, ritenendolo un uso illegale, in violazione delle leggi federali.

Keystone-SDA

02.09.2025, 16:00

02.09.2025, 16:03

Charles Breyer, magistrato con sede a San Francisco, ha emesso l'ordinanza per la corte del distretto settentrionale della California.

Trump aveva ordinato a 4'000 membri della Guardia Nazionale e 700 Marines statunitensi in servizio attivo di recarsi a Los Angeles a giugno, in risposta alle proteste contro i raid su larga scala per l'immigrazione nella seconda città più grande degli Stati Uniti.

La causa era stata intentata dal governatore del Golden State Gavin Newsom, secondo cui l'impiego delle truppe violava le norme statunitensi consolidate e una legge nota come Posse Comitatus Act, che limita nettamente l'uso delle truppe federali per l'applicazione della legge a livello nazionale.

L'amministrazione Trump aveva replicato che la costituzione consente ai presidenti di utilizzare le truppe per proteggere il personale e le proprietà federali, in deroga al Posse Comitatus Act.

