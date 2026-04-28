Gli alpinisti possono tornare a scalare la montagna. Keystone

Le guide nepalesi hanno aperto una rotta che aggira la cascata di ghiaccio sul Monte Everest bloccata per due settimane da un grosso e pericoloso blocco di ghiaccio.

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Un team di alpinisti altamente qualificati, noti in Nepal come «dottori delle cascate di ghiaccio», aveva iniziato il mese scorso a installare corde e scale sull'Everest per prepararsi alla stagione alpinistica primaverile.

Ma un seracco, un blocco di ghiaccio glaciale, sopra la già insidiosa cascata di ghiaccio del Khumbu, ha interrotto i loro lavori, facendo temere ritardi nella limitata stagione di scalate sulla vetta più alta del mondo.

«Una squadra di 21 persone, tra cui otto esperti delle cascate di ghiaccio, è salita stamattina, aprendo la via per raggiungere il Campo 1», ha dichiarato uno degli sherpa che hanno coordinato l'operazione, aggiungendo però che «il seracco è ancora presente, quindi il rischio persiste».

«Prevediamo che si scioglierà presto», ha dichiarato.

Oltre 1'000 in attesa

Il governo ha rilasciato oltre 900 permessi di scalata per diverse montagne dell'Himalaya in questa stagione, di cui 425 per l'Everest.

Un mare di tende per ospitare più di 1'000 persone – alpinisti stranieri e personale di supporto – si è formato ai piedi dell'Everest, in attesa di scalare la vetta di 8849 metri.

«Non abbiamo ancora inviato nessuno lassù», ha dichiarato un esperto aggiungendo che il suo gruppo attenderà una decisione dal comitato che si occupa della mobilitazione dei «dottori delle cascate di ghiaccio».

Una scalata potenzialmente fatale

Il Nepal ospita otto delle dieci vette più alte del mondo e attrae centinaia di alpinisti ogni primavera, quando le temperature sono più miti e i venti più calmi.

Nel 2023, tre guide nepalesi hanno perso la vita quando un blocco di ghiaccio glaciale le travolse in un profondo crepaccio mentre attraversavano la cascata di ghiaccio del Khumbu con delle provviste.

Anche le scalate autunnali sull'Everest nel 2019 furono ostacolate da un seracco.

Nel 2014, un'immensa parete di neve, ghiaccio e roccia in caduta libera uccise 16 guide nepalesi sulla cascata di ghiaccio, in uno degli incidenti più mortali dell'Himalaya.