Il segretario iraniano del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani sarebbe stato ucciso in un attacco aereo a Teheran (foto d'archivio). Keystone

Israele sta prendendo sempre più di mira l'élite del regime iraniano con diversi attacchi mirati in un breve periodo di tempo. Il caso più recente è la morte del capo del Consiglio di sicurezza Ali Larijani.

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Hai fretta? blue News riassume per te Come riferisce Israele, il segretario generale del Consiglio di sicurezza iraniano Ali Larijani è stato ucciso in un attacco aereo mirato a Teheran.

Poco prima, lo Stato ebraico ha riferito anche dell'uccisione del comandante dei Basij Gholamresa Soleimani.

Larijani era considerato un influente pragmatico e «uomo del sistema» che, nonostante il suo approccio moderato, svolgeva un ruolo centrale nell'apparato di sicurezza e nella repressione delle proteste. Mostra di più

Come riportato da Israele, l'influente funzionario iraniano Ali Larijani è stato ucciso in un attacco aereo a Teheran. Secondo il ministro della difesa israeliano Israel Katz, il segretario generale del Consiglio di sicurezza è stato ucciso in un attacco mirato martedì sera.

Il politico conservatore era diventato negli ultimi mesi una figura centrale nella struttura di potere iraniana. Inizialmente non c'è stata alcuna conferma dell'annuncio della morte da parte iraniana.

Larijani era stato nominato nell'agosto 2025. In precedenza aveva lavorato come consigliere del leader religioso Ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio.

L'ascesa del 67enne ha sorpreso molti osservatori all'epoca. Larijani era considerato un pragmatico e nutriva l'ambizione di diventare presidente, ma è stato squalificato dalle elezioni del 2024 dal potente Consiglio dei guardiani, un organo di controllo.

Israele rivendica l'uccisione di Gholamresa Soleimani

Solo poco prima, le forze armate israeliane avevano annunciato di aver ucciso il comandante delle unità Basij iraniane, il generale di brigata Gholamresa Soleimani. L'attacco è avvenuto a Teheran lunedì, secondo il comunicato militare. Anche l'Iran non ha confermato la notizia.

Le forze Basij iraniane hanno avuto un ruolo centrale nella repressione delle proteste nel Paese sotto la guida di Gholamresa Soleimani (foto d'archivio). Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Le unità Basij sotto la guida di Soleimani sono state responsabili della sanguinosa repressione delle proteste in Iran a gennaio, scrive l'esercito israeliano.

Il Basij-e Mostasafin (mobilitazione degli oppressi) è un'unità paramilitare iraniana. Fondata dopo la Rivoluzione islamica del 1979 e reclutata tra i giovani della società, la milizia svolge un ruolo centrale nella repressione delle proteste nel Paese.

La milizia fa parte delle potenti guardie rivoluzionarie e avrebbe diverse centinaia di migliaia di sostenitori fedeli al sistema.

Numerosi attacchi ai militari iraniani

Israele ha già ucciso decine di figure di spicco dell'apparato di potere iraniano durante la guerra in corso. La guida suprema iraniana Ali Khamenei è stata uccisa in un attacco aereo israeliano nella capitale Teheran il 28 febbraio.

Secondo i media israeliani, l'esercito dello Stato ebraico ha anche tentato di uccidere un membro di spicco dell'organizzazione terroristica palestinese Jihad islamica in Iran.

Larijani un «uomo del sistema»

Il Consiglio di sicurezza iraniano si occupa di questioni di sicurezza nazionale, difesa nazionale e protezione della rivoluzione islamica. Oltre al presidente, che lo presiede, l'organo, composto da una dozzina di membri, comprende diversi ministri e generali.

Il segretario generale è l'inviato della guida suprema. Il Consiglio può prendere decisioni senza coinvolgere il parlamento, che sono definitive una volta approvate dal leader religioso. Il programma nucleare iraniano è un argomento ricorrente.

Larijani ha studiato matematica ed è stato considerato un «uomo del sistema», ma negli ultimi anni ha anche sostenuto più volte posizioni più moderate.

Come molti politici di oggi, ha inizialmente fatto carriera nelle guardie rivoluzionarie, raggiungendo il grado di generale di brigata prima di ritirarsi dal servizio attivo all'inizio degli anni Novanta.

Avrebbe avuto un ruolo chiave nella repressione delle recenti proteste di massa, come riporta «Iranwire». Migliaia di manifestanti sono stati uccisi nelle rivolte di inizio gennaio.

Allo stesso tempo, il portale ha citato un insider che ha affermato che Larijani crede nelle «riforme culturali ed economiche e nel riavvicinamento diplomatico - simile alle riforme in Cina». Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al funzionario per il suo ruolo nella repressione.

«Significativi successi preventivi»

L'esercito israeliano ha annunciato che il capo di Stato maggiore Ejal Zamir ha parlato di «significativi successi preventivi» per quanto riguarda gli attacchi notturni in Iran.

Questi avevano «il potenziale per influenzare i risultati operativi e gli obiettivi dell'esercito israeliano», ha detto Zamir, senza riferirsi specificamente a Larijani. Si è limitato a dire che l'esercito stava intraprendendo «un'azione decisiva contro diversi obiettivi in Iran».

Oltre alle infrastrutture dei governanti iraniani, sono stati presi di mira anche «elementi delle guardie rivoluzionarie e dell'apparato repressivo del regime».

L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha pubblicato una foto del capo del governo con il titolo: «Il primo ministro ordina l'uccisione di alti rappresentanti del regime iraniano».