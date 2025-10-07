Escursionisti cercano di salvarsi scavando nella neve con delle pentole dopo il dramma dell'Everest

Dopo la bufera di neve sull'Everest, emergono sempre più dettagli sulle drammatiche ore trascorse nella zona della morte. Diversi escursionisti descrivono come hanno dovuto scavare nella neve con pentole da cucina, mentre le autorità tibetane continuano a lottare contro il ghiaccio, il freddo e i problemi di comunicazione.

Escursionisti cercano di salvarsi scavando nella neve. youtube.com

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la tempesta di neve sull'Everest, i soccorritori riferiscono di scene caotiche e salvataggi improvvisati.

Fino a 1'000 persone hanno lottato contro la neve, il freddo e la mancanza di ossigeno.

Un morto è stato confermato, ma centinaia di escursionisti sono ancora considerati isolati. Mostra di più

Centinaia di persone stanno lottando per la sopravvivenza sul Monte Everest.

Dopo un'improvvisa tempesta di neve, circa 1'000 turisti sono rimasti bloccati a 4'900 metri, con livelli di ossigeno pari solo al 55% circa.

Sebbene circa 300 persone siano state salvate lunedì, ce ne sono ancora centinaia sulla montagna.

Le squadre di soccorso sono in contatto con circa 200 escursionisti. Secondo la televisione di Stato «CCTV», le autorità cinesi stanno coordinando le operazioni dalla valle di Qudang, con il supporto di persone del posto, cavalli e yak, che dovrebbero aiutare a riconoscere i crepacci pericolosi nella neve alta.

Come riporta la «CNN», il trekking si è trasformato in un dramma di sopravvivenza per il trentenne Feng Holiday. Lo scorso sabato sera è scoppiata la tempesta, la sua tenda è crollata sotto il peso della neve. «Abbiamo dovuto scavare insieme, senza attrezzi, solo con le nostre pentole», ha raccontato la donna.

Ottobre è considerato un periodo stabile per viaggiare

I video mostrano gli escursionisti che scavano delle buche nel manto nevoso durante la tempesta. «Era bagnato, gelido e completamente buio», ricorda un'altra persona colpita. Molti hanno abbandonato l'attrezzatura per scendere a valle più rapidamente.

Ottobre è in realtà considerato un periodo stabile per viaggiare nella regione himalayana, con molti cinesi che utilizzano la «settimana d'oro» per le escursioni.

Le guide citate dalla «BBC» hanno spiegato di non aver mai visto una tempesta del genere in questo periodo.

La nevicata è iniziata venerdì sera e ha portato fino a 95 centimetri di neve fresca, quasi il triplo della normale quantità settimanale.

Come annunciato dalle autorità di Tingri tramite WeChat, la vendita dei biglietti per la «Everest Scenic Area» è stata annullata fino a nuovo avviso. La regione rimane chiusa a causa del rischio di valanghe.

La regione dell'Everest attira ogni anno grandi folle

«Siamo tutti escursionisti esperti, ma questa tempesta di neve è stata comunque estremamente difficile», ha dichiarato alla «BBC» il 29enne Geshuang Chen.

Il blogger e scrittore di montagna Stefan Nestler ha sottolineato a «Der Spiegel»che molti dei partecipanti viaggiavano a tali altezze per la prima volta; l'esperienza precedente è spesso meno controllata nei tour di trekking.

La regione dell'Everest attira ogni anno grandi folle, con conseguenze: sovraffollamento, incidenti e inquinamento da rifiuti sono problemi costanti.

Il Nepal ha rilasciato centinaia di licenze di vetta nell'anno record 2023; i localizzatori GPS sono ora obbligatori per le ascensioni.