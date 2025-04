Gli esperti contro Trump: le auto made in USA sono «invendibili» in Europa

L'esperto del settore Ferdinand Dudenhöffer è categorico: «Le auto americane sono semplicemente invendibili in Europa. Non si può vendere qui un'auto con otto cilindri e 15 litri di carburante». KEYSTONE

Secondo Trump, l'Europa si sta isolando dalle importazioni di auto dagli Stati Uniti. Ma in realtà le ragioni della scarsa performance delle aziende statunitensi potrebbero essere altre.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole usare nuovi dazi per costringere l'UE ad aprirsi ai marchi automobilistici statunitensi. Ma gli esperti non sono d'accordo: non sono le barriere commerciali o i dazi la colpa delle scarse prestazioni delle case automobilistiche statunitensi in Europa, ma i loro modelli.

«Il grande problema dei produttori statunitensi è che semplicemente non incontrano i gusti dei consumatori europei», afferma l'esperto del settore Stefan Bratzel del Centre of Automotive Management di Bergisch Gladbach.

«Non hanno nulla da offrire che possa farci guadagnare una quota di mercato maggiore».

Il pick-up preferito dagli americani: il Ford F-150 è stato per anni l'auto più venduta negli Stati Uniti - in Europa, un modello del genere è difficilmente vendibile e quindi non viene nemmeno offerto ufficialmente. (immagine d'archivio) Immagine: IMAGO/ZUMA Press Wire/Michael Brochstein

L'unica eccezione è Tesla, aggiunge Bratzel. «Ma Tesla ha altri problemi ora». Nel primo trimestre, le vendite del produttore di e-car sono crollate del 13%. Ciò potrebbe essere dovuto anche alle crescenti critiche nei confronti del capo di Tesla e consigliere di Trump Elon Musk.

Trump accusa l'UE di concorrenza sleale

Trump aveva giustificato le tariffe aggiuntive del 25% sulle auto importate, entrate in vigore giovedì, dicendo che l'Europa si stava chiudendo troppo.

«Uno dei motivi per cui sto imponendo i dazi è che stiamo prendendo milioni di loro auto - BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz», ha detto il 78enne. Allo stesso tempo, è invece «quasi impossibile» esportare auto statunitensi nell'UE.

Le cifre sembrano inizialmente dare ragione a Trump: mentre l'anno scorso quasi 450'000 auto sono andate dalla Germania agli Stati Uniti, solo 136'000 sono passate nella direzione opposta, riferisce l'associazione industriale VDA.

E mentre gli Stati Uniti, prima dell'introduzione della sovrattassa del 25%, applicavano solo una tariffa del 2,5% sulle auto provenienti dall'Europa, l'aliquota UE per i veicoli statunitensi è ora del 10%.

Auto statunitensi troppo grandi per l'Europa

Ma non è questo il motivo dello squilibrio, afferma l'esperto del settore Ferdinand Dudenhöffer. «Le auto americane sono semplicemente invendibili qui».

Sono troppo grandi per l'Europa e il loro consumo di benzina è troppo elevato, visti i prezzi del carburante qui. «Non si può vendere in Europa un'auto con otto cilindri che consuma 15 litri di carburante». Negli Stati Uniti questo non è un problema, visti i prezzi della benzina, ma lo è alle nostre latitudini.

Il modello statunitense più venduto da molti anni, il pick-up Ford F-150, non è nemmeno offerto ufficialmente in Europa, così come il modello concorrente del marchio Stellantis Ram. Le auto piccole e compatte, che potrebbero essere competitive sul mercato europeo, invece, non vengono offerte dai produttori statunitensi.

«Se si vogliono vendere auto qui, bisogna avere modelli che i clienti desiderano», dice Dudenhöffer.

Tuttavia, i produttori statunitensi non ci sono ancora riusciti. Secondo l'esperto nemmeno le tariffe potranno cambiare questa tendenza.