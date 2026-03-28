Sostenitori degli Houthi gridano slogan durante una manifestazione contro Israele e la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran (foto d'archivio) Keystone

Gli Houthi dello Yemen rivendicano il loro primo attacco contro Israele dall'inizio della guerra in Medio Oriente.

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I ribelli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato il loro primo attacco contro Israele dall'inizio della guerra in Medio Oriente, un mese fa. In una dichiarazione pubblicata su X, il gruppo, che controlla gran parte dello Yemen settentrionale e ha preso di mira Israele con droni e missili per gran parte della guerra di Gaza, ha affermato di aver lanciato missili contro siti militari israeliani.

Poche ore prima, l'esercito israeliano aveva dichiarato di aver identificato un attacco proveniente dallo Yemen e di essere al lavoro per intercettarlo.

Intanto un alto funzionario del ministero degli Esteri» di Islamabad ha detto all'agenzia di stampa Afp che il Pakistan prevede di «ospitare lunedì un incontro quadrilaterale» con Arabia Saudita, Egitto e Turchia sulla guerra in Medio Oriente.

Secondo il funzionario interpellato dall'agenzia di stampa francese, e che ha chiesto di rimanere anonimo, le delegazioni dovrebbero arrivare in Pakistan entro domenica sera, ma la loro composizione esatta non è ancora stata confermata.