Almeno un migliaio di sostenitori dell'opposizione russa in esilio ha marciato questo pomeriggio nel centro di Berlino nella sua prima grande manifestazione contro l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, sventolando bandiere blu e bianche dell'opposizione e bandiere ucraine.

L'opposizione russa ha perso la sua principale figura a febbraio, quando il rivale di Vladimir Putin, Alexei Navalny, è morto in una prigione artica in circostanze misteriose.

La vedova Yulia Navalnaya, che ha preso il timone del movimento, era alla testa della marcia di domenica come uno dei principali organizzatori insieme al giornalista premio Pulitzer Kara Murza e all'ex consigliere comunale di Mosca e attivista anti-Putin di lunga data Ilya Yashin, usciti dal carcere quest'estate dopo uno scambio di prigionieri.

Hanno marciato verso l'ambasciata russa a Berlino

Con l'obiettivo di rivitalizzare il movimento lacerato dai conflitti interni, i manifestanti hanno marciato verso l'ambasciata di Mosca nella capitale tedesca, dove vivono migliaia di rifugiati ucraini e di critici russi del presidente Putin.

Con la marcia che funge da cartina di tornasole della credibilità dell'opposizione in esilio, gli organizzatori hanno stimato che fino a 2.000 sostenitori si sono radunati per la causa nonostante il cielo scuro, scandendo 'No alla guerra' e 'Russia senza Putin'.

«È importante dimostrare che i russi e i russofoni non sono tutti a favore di Putin, come tutto il mondo potrebbe pensare, ma che difendono anche i valori liberaldemocratici, che sono contro la guerra e gli omicidi», ha dichiarato all'Afp la manifestante e studentessa 21enne Polina Zelenskaya.

