Peter Pellegrini mentre vota Keystone

Gli slovacchi si recano oggi alle urne nel primo turno delle elezioni presidenziali.

Secondo i sondaggi, il presidente del Parlamento Peter Pellegrini, 48 anni, è accreditato al 37% delle intenzioni di voto, contro il 36% di Ivan Korcok, 59 anni, ex ministro degli Esteri, esperto diplomatico e vicino all'opposizione liberale. Se nessuno dei nove candidati in lizza dovesse ottenere più del 50% dei voti, il 6 aprile sarà necessario un secondo turno. La votazione termina stasera alle 22 e non sono previsti exit poll.

Pellegrini, ex capo del governo, gode del sostegno dell'attuale primo ministro populista Robert Fico, che rifiuta di fornire aiuti militari all'Ucraina e ha messo in dubbio la sovranità di questo Paese, chiedendo la pace con la Russia. Pellegrini ha promesso però che se sarà eletto la Slovacchia resterà ancorata all'Unione Europea e alla Nato, nonostante le dichiarazioni di Fico.

Tra gli altri candidati in lizza, c'è l'euroscettico Stefan Harabin, 66 anni, che ha apertamente elogiato il presidente russo Vladimir Putin, ed è terzo nei sondaggi.

SDA