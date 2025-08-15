Continua estenuante il confronto tra Washington e Bruxelles sul tema dei dazi: in particolare tutti gli sherpa sono a lavoro sull'attesissima dichiarazione congiunta da sottoscrivere dopo la controversa intesa politica.

Ma sono scintille anche sui limiti del negoziato: gli Usa vorrebbero che l'Ue mettesse sul tavolo anche cambi radicali nella sua normativa sul digitale, ipotesi contro cui Bruxelles si sta opponendo con fermezza.

Giorni fa la Commissione, impaziente di ottenere un quadro normativo riconosciuto, quanto mai necessario a un tessuto industriale in preda all'incertezza, aveva annunciato che la parola toccava agli Stati Uniti.

Il testo congiunto, disse la settimana scorsa un portavoce dell'esecutivo Ue «è sul tavolo di Washington, la palla è nel loro campo» e «ci attendiamo che ci aiutino a fare passi avanti».

«Studieremo il nuovo testo»

Un pressing che ora ha prodotto una prima novità: l'amministrazione Trump ha inviato all'Ue una nuova versione del testo che i tecnici della Commissione analizzeranno accuratamente.

«Ora lo studieremo, faremo le nostre osservazioni alle controparti americane, continueremo il ping-pong per arrivare ad un testo condiviso», ha fatto sapere il portavoce, disponibile al dialogo ma anche determinato a tutelare gli interessi europei.

«Siamo vicini all'intesa ma è un documento importante, i dettagli sono cruciali e serve ancora un po' di pazienza», ha aggiunto.

Insomma, come capita ormai da tempo, nessun particolare è emerso sulla controproposta americana. Quello che invece è trapelato con assoluta chiarezza è il clima di sfida serratissima che si respira tra i protagonisti del confronto.

Nel mirino il Digital Market Act e il Digital Service act

Al centro della disputa ci sono le norme europee sul fronte digitale: il Digital Market Act (Dma) e il Digital Service act (Dsa).

È noto che l'amministrazione Usa punta a mettere sul tavolo del negoziato l'abrogazione o quanto meno la modifica radicale dell'odiatissimo Digital Service Act, il testo detestato dalle Big Tech.

Lo stesso segretario di Stato Marco Rubio, secondo quanto rivelato dalla Reuters, giorni fa ha incaricato i diplomatici americani in Europa di avviare una campagna di lobby contro questo testo, con l'obiettivo di incassare il sì dei singoli governi per eventuali modiche dell'articolato.

Contro questa manovra l'Europa sta facendo muro: fonti comunitarie hanno ribadito per l'ennesima volta che il Dsa, come il Dma, non sono e non saranno parte di un'intesa con gli Usa sui dazi.