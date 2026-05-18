  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco chi ha incontrato Gli Stati Uniti mandano il loro inviato in Groenlandia: le ambizioni di Trump non sono svanite

SDA

18.5.2026 - 20:02

Iceberg a Disko Bay, Groenlandia
Iceberg a Disko Bay, Groenlandia
Keystone

Tra il Canada, il Venezuela e, più di recente, Cuba come possibili futuri Stati american Donald Trump non dimentica la sua prima ossessione: la Groenlandia.

Keystone-SDA

18.05.2026, 20:02

18.05.2026, 20:26

L'inviato del presidente, il governatore della Louisana Jeff Landry, è infatti sbarcato nel fine settimana a Nuuk, la capitale dell'isola più grande del mondo.

Il motivo ufficiale della visita è la partecipazione ad un forum economico che riunisce politici, imprenditori e investitori.

Ma la delegazione di Washington vuole anche tastare il terreno e capire come procedere per raggiungere l'ambizioso obiettivo del tycoon che vuole, a tutti i costi, controllare la strategica isola dell'Artico per sottrarla alla sfera di influenza di Cina e Russia.

«Un incontro costruttivo»

Dopo un incontro con Landry, il primo ministro del territorio autonomo danese, Jens-Frederik Nielsen, ha sottolineato che la posizione degli Stati Uniti nei confronti della Groenlandia non è cambiata.

«È stato un incontro costruttivo, nel corso del quale abbiamo potuto dialogare con spirito positivo e con grande rispetto reciproco», ha affermato il premier groenlandese ribadendo che il suo popolo «non è in vendita e che l'autodeterminazione non è oggetto di negoziazione».

La visita giunge in un momento in cui le tensioni scaturite dalle ripetute rivendicazioni di Trump sul territorio, si sono in parte attenuate, pur non essendo del tutto svanite. Ed è pure un periodo delicato per la Danimarca, rimasta senza governo dalle elezioni del 24 marzo.

Anche il ministro degli Esteri dell'isola, Mute Egede, ha riferito che gli Stati Uniti non hanno rinunciato al loro obiettivo.

«Noi abbiamo la nostra linea rossa. E nemmeno il punto di partenza degli americani è cambiato», ha detto.

Il modello Porto Rico

A gennaio, il tycoon aveva fatto marcia indietro rispetto alle prime minacce, inclusa quella di usare eventualmente la forza militare, dopo che Copenaghen e altri alleati della Nato avevano opposto una ferma resistenza.

Poi funzionari danesi e groenlandesi hanno tenuto un incontro a Washington, in seguito al quale è stato creato un gruppo di lavoro incaricato di discutere la posizione degli Stati Uniti.

Tra le varie ipotesi sul tavolo dei consiglieri di Trump, la più accreditata è il «modello Porto Rico». L'isola diventerebbe Territorio d'oltremare degli Stati Uniti e beneficerebbe della piena protezione militare americana. Ma manterrebbe il proprio parlamento e la facoltà di eleggere i propri leader locali, esattamente come avviene oggi a Porto Rico.

I groenlandesi avrebbero la doppia cittadinanza e sarebbero liberi di vivere negli Stati Uniti.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Fiorello chiama Amadeus dal Salone del Libro: «Dai Ama, torna in Rai»
Individuati i corpi dei 4 sub italiani nella grotta alle Maldive
Trump boccia la proposta di Teheran e annuncia: «Un nuovo attacco era previsto domani». Ecco cosa sta succedendo
La gaffe di Sinner a Roma: «Mi emoziono sempre quando c’è il signor Mattarella»

Sulla Groenlandia

Geopolitica. Ecco chi è il miliardario che ha messo la pulce della Groenlandia nell'orecchio di Trump

GeopoliticaEcco chi è il miliardario che ha messo la pulce della Groenlandia nell'orecchio di Trump

Inizio d'anno turbolento. Venezuela, Iran, Ucraina e Groenlandia: ecco come Trump aiuta Putin a uscire dai guai

Inizio d'anno turbolentoVenezuela, Iran, Ucraina e Groenlandia: ecco come Trump aiuta Putin a uscire dai guai

Cosa sappiamo finora?. Accordo con la NATO: Trump fa marcia indietro sui dazi contro l'Europa. Ecco gli 8 punti più importanti

Cosa sappiamo finora?Accordo con la NATO: Trump fa marcia indietro sui dazi contro l'Europa. Ecco gli 8 punti più importanti

Altre notizie

Virus letale. Ebola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

Virus letaleEbola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

Medio Oriente. Trump boccia la proposta di Teheran e annuncia: «Un nuovo attacco era previsto domani». Ecco cosa sta succedendo

Medio OrienteTrump boccia la proposta di Teheran e annuncia: «Un nuovo attacco era previsto domani». Ecco cosa sta succedendo

Si chiude il contenzioso. Elon Musk sconfitto in tribunale, respinte le sue accuse a Sam Altman e OpenAI

Si chiude il contenziosoElon Musk sconfitto in tribunale, respinte le sue accuse a Sam Altman e OpenAI