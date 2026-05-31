Gli Stati Uniti stanno esaurendo le riserve di petrolio: ora l'aumento dei prezzi preoccupa

I nuovi rincari arriverebbero in un momento particolarmente delicato per gli Stati Uniti. KEYSTONE

Negli Stati Uniti la benzina costa meno della metà rispetto alla Svizzera. Ma le distanze sono maggiori e, dopo la decisione di attingere alla riserva strategica nazionale di petrolio, i prezzi potrebbero presto aumentare sensibilmente. Anche l’inflazione resta più alta del previsto. E dietro al rincaro dei beni di consumo emergono problemi strutturali.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Gli Stati Uniti hanno deciso di attingere alla loro riserva strategica di petrolio a causa della guerra con l’Iran, liberando 172 milioni di barili.

Secondo Exxon Mobil, le scorte stanno però scendendo a livelli molto bassi e questo potrebbe far salire il prezzo del Brent fino a 150 o 160 dollari al barile.

Un rincaro del petrolio peserebbe sui consumatori statunitensi, già confrontati con benzina più cara e un’inflazione superiore alle attese.

I prezzi elevati non dipendono solo dall’energia, ma anche dalla forte concentrazione di settori come quello alimentare, dove pochi grandi gruppi controllano ampie quote di mercato. Mostra di più

L’11 marzo gli Stati Uniti hanno annunciato che, a causa della guerra con l’Iran, avrebbero attinto alle riserve strategiche di petrolio del Paese. Sono stati liberati 172 milioni di barili, stoccati in quattro siti nel sud degli Stati Uniti, all’interno di 60 caverne saline.

Ma queste riserve non sono illimitate. Lo ha ricordato il 28 maggio a New York il vicepresidente senior del gruppo energetico Exxon Mobil. «Ci stiamo avvicinando a un livello delle scorte senza precedenti», ha dichiarato Neil Chapman, citato dalla CNBC.

«Intendo livelli davvero, davvero bassi».

«Si può discutere se questo minimo verrà raggiunto tra due o tre settimane. Ma quando accadrà, i prezzi schizzeranno verso l’alto», ha avvertito il manager americano.

Petrolio a 150 o 160 dollari al barile?

Secondo Chapman, il prezzo del Brent potrebbe salire fino a 150 o 160 dollari al barile.

«Quando il prezzo raggiungerà un certo livello, sarà la distruzione della domanda a riportare il mercato in equilibrio», ha previsto.

L’ultima volta che gli Stati Uniti avevano attinto alla riserva strategica era stato nel 2022, allo scoppio della guerra in Ucraina. In precedenza era accaduto nel 2005, dopo l’uragano Katrina, e nel 1991, durante la seconda guerra del Golfo.

Si tratta di pessime notizie per gli americani, che già oggi si lamentano del fatto che in molte zone la benzina costi più di 4 dollari al gallone, pari a circa 82 centesimi di franco al litro.

A essere colpiti non sono soltanto i pendolari: anche i produttori devono fare i conti con costi operativi più elevati, per esempio nel trasporto delle merci.

US inflation increased at its fastest pace in three years in April, driven by higher energy prices amid the war with Iran, and cementing economists' views that the Fed could hold interest rates unchanged well into next year https://t.co/6Oo0qps4WY pic.twitter.com/uGwJYMd6rY — Reuters (@Reuters) May 28, 2026

Nuovi rincari arriverebbero in un momento particolarmente delicato.

«I costi negli Stati Uniti stanno aumentando al ritmo più rapido degli ultimi anni», titola il New York Times.

I prezzi di alimentari ed energia, scrive il quotidiano, hanno raggiunto livelli che non si vedevano da tempo.

Il roastbeef costa il 20% in più rispetto a un anno fa

Secondo il giornale, Kevin M. Warsh e la sua banca centrale potrebbero non avere altra scelta che aumentare i tassi d’interesse per frenare l’inflazione.

Una decisione che però rischierebbe di attirare sul nuovo presidente della Federal Reserve l’ira di Donald Trump, favorevole invece a un taglio del costo del denaro.

Ma anche se la guerra con l’Iran dovesse finire, le esportazioni di energia dovessero riprendere e la politica monetaria dovesse funzionare, i prezzi per i consumatori statunitensi non diminuirebbero necessariamente. Tutto questo, da solo, non basta infatti a spiegare perché il roastbeef costi il 20% in più rispetto a un anno fa.

From the USDA, last month, all food costs are up 3.6% year over year. Whoever cherry picked these numbers, are a drop in the bucket when compared to the rise in prices for other foods. Groceries are not “affordable.” We aren’t stupid, we see how our grocery bills have risen. pic.twitter.com/v6FnTq0Ipx — 5280Curieux (@DenverKVS) May 27, 2026

Una delle ragioni è che oltre il 45% dei bovini americani finisce in appena 11 macelli, scrive il New York Times. Nel commercio all’ingrosso, i quattro maggiori gruppi controllano tra l’80 e l’85% del mercato.

La concentrazione del settore alimentare spinge i prezzi

E l’industria della carne non è un’eccezione. «L’intero sistema alimentare degli Stati Uniti è straordinariamente concentrato, sfruttatore e vulnerabile», osserva il quotidiano.

Ad esempio, due aziende vendono la metà di tutto il pane fresco. Due terzi del mercato degli alimenti per l’infanzia sono nelle mani di due sole imprese. O ancora due marchi controllano il 60% delle vendite di carote.

The backlash over the spike from gas prices was severe and I suspect that the rise of food prices may be worse. Ricky Volpe, an agribusiness professor is estimating the increases to hit 4-4.5%!



The USDA has already projected a 3.2% increase in food prices. pic.twitter.com/p76tGdsIld — Tahra Hoops (@TahraHoops) May 27, 2026

I grandi gruppi hanno beneficiato di un aumento dei prezzi del 30% tra il 2019 e il 2025. Non li hanno abbassati nemmeno quando fattori esterni, come la pandemia e le interruzioni delle catene di approvvigionamento, sono venuti meno.

La mancanza di diversità e di concorrenza rappresenta un grave svantaggio per i consumatori statunitensi, conclude il New York Times.