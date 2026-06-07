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Curiosità Gli studenti cinesi affrontano il «gaokao», ossia l'ammissione all'università

SDA

7.6.2026 - 09:24

Famigliari scattano foto agli iscritti al 'gaokao', la serie di esami iniziata oggi in Cina per l'ammissione all'università che quest'anno interessa circa 12,9 milioni di studenti.
Famigliari scattano foto agli iscritti al 'gaokao', la serie di esami iniziata oggi in Cina per l'ammissione all'università che quest'anno interessa circa 12,9 milioni di studenti.
Keystone

Secondo il Ministero dell'Istruzione cinese, circa 12,9 milioni di studenti in tutto il Paese si sono iscritti al «gaokao» di quest'anno, che per la maggior parte di loro rappresenta l'unico fattore determinante per l'ammissione a un'università cinese.

Keystone-SDA

07.06.2026, 09:24

07.06.2026, 10:02

L'esame, della durata di più giorni, iniziato oggi, mette alla prova i candidati in materie quali cinese, matematica, inglese, scienze e discipline umanistiche: i punteggi totali saranno resi noti alla fine di questo mese.

«È la mia prima volta, quindi sono un po' ansioso», ha detto lo studente Zhang Xinnan pochi istanti prima di entrare nella sala d'esame. Il ragazzo di Pechino ha ammesso di essere nervoso per la parte di saggio dell'esame di cinese, poiché ritiene che le domande siano diventate più difficili da rispondere.

Tuttavia ha detto che, nonostante il nervosismo, pensava di poter fare bene, avendo trascorso l'ultimo anno a esercitarsi con le domande di prova. «Abbiamo imparato tutto quello che dovevamo sapere», ha detto Zhang, che spera di lavorare nel settore dei veicoli a energia rinnovabile.

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